Ночью в четверг, 23 апреля, на Гусинобродском шоссе в Новосибирске в лобовом столкновении погиб один человек и еще трое пострадали. Информация об этом пришла на пульт дежурного службы 112 в 22:34.

Сообщалось о двух полностью разбитых автомобилях и третьей машине, которую выбросило в кусты. Также была информация, что есть зажатые и два человека находятся без сознания.

— По адресу Гусинобродское шоссе, 70, корпус 9 водитель на автомобиле ВАЗ-2114 двигался по Гусинобродскому шоссе со стороны Волочаевской в сторону выезда из города. В пути следования он совершил столкновение с Honda Civic, которая двигалась в попутном направлении. Столкновение пришлось в заднюю часть Honda Civic. После этого её выбросило на полосу встречного движения, где она совершила столкновение с автомобилем Honda Fit, который двигался во встречном направлении в сторону улицы Волочаевской, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.