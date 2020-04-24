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Водителя Honda Civic доставили в больницу в тяжёлом состоянии

Водителя Honda Civic доставили в больницу в тяжёлом состоянии

Ночью в четверг, 23 апреля, на Гусинобродском шоссе в Новосибирске в лобовом столкновении погиб один человек и еще трое пострадали. Информация об этом пришла на пульт дежурного службы 112 в 22:34.

Сообщалось о двух полностью разбитых автомобилях и третьей машине, которую выбросило в кусты. Также была информация, что есть зажатые и два человека находятся без сознания.

— По адресу Гусинобродское шоссе, 70, корпус 9 водитель на автомобиле ВАЗ-2114 двигался по Гусинобродскому шоссе со стороны Волочаевской в сторону выезда из города. В пути следования он совершил столкновение с Honda Civic, которая двигалась в попутном направлении. Столкновение пришлось в заднюю часть Honda Civic. После этого её выбросило на полосу встречного движения, где она совершила столкновение с автомобилем Honda Fit, который двигался во встречном направлении в сторону улицы Волочаевской, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Водитель Honda Fit и один из его пассажиров были доставлены в больницу. Второй пассажир, который сидел на переднем сиденье автомобиля, от полученных травм скончался на месте. Ему было 25 лет. Водитель Honda Civic также доставлен в больницу, но в тяжёлом состоянии.

На месте аварии сейчас работают экипажи ГИБДД, врачи скорой помощи и МЧС. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

16 апреля недалеко от Академгородка в Новосибирске столкнулись грузовая «Газель» и автомобиль «Сузуки-Лиана» — пострадали трое человек.

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аварияДТП
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