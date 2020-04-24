В поликлинике №22 Новосибирска разгорается скандал. Один из сотрудников, массажист Николай Заславский, заявил, что в медучреждении обнаружили больных коронавирусом. Такие разговоры начали ходить ещё с начала этой недели — только в редакцию НГС поступило больше 10 обращений от пациентов. А после внезапного закрытия детского отделения сотрудники просто уверены, что среди них были заражённые. При этом официальной информации по этому поводу им никто не даёт. Массажист записал видео с подробным рассказом о происходящем и выложил его у себя на странице во «ВКонтакте». Корреспондент НГС поговорила с медиком и узнала, зачем он решил придать эту историю огласке и с какими последствиями столкнулся.
Что произошло
Николай Заславский, массажист детского отделения городской поликлиники №22, публично заявил о случаях заражения в учреждении вечером 22 апреля. Видео и скрины переписок в WhatsApp он разместил на своей страничке во «ВКонтакте».
— Сегодня нам объявили, что в 22-й поликлинике, где я работаю, прекращается прием плановых пациентов. Связано это с тем, что среди сотрудников и пациентов выявлено несколько случаев заражения СОVID-19. В связи с чем непосредственное начальство решило направить наши здоровые силы на дежурство во взрослом отделении и термометрию входящих дистанционным термометром, — написал Николай Заславский и приложил скриншоты.
Также массажист снял несколько видео в поликлинике, где показал, в каких условиях сейчас приходится работать её сотрудникам.
Что произошло после огласки
После того, как информация была опубликована в СМИ, Николая Заславского вызвали на разговор.
— Давление, конечно, было оказано. Мне намекнули, что могут уволить. Но пока сошлись на том, что я ухожу на больничный добровольно-принудительно. Просто и сам морально устал там находиться. Пациентов нет — из детского отделения всех выгнали. Смысла там находиться я не вижу. В любом случае понимаю, что у меня будет голый оклад в этом месяце. И по крайней мере с больничного не могут уволить так просто, — говорит Николай Заславский.
По его словам, некоторые коллеги поддержали его и тоже ушли на больничный, но другие сотрудники согласились на новую работу.
— Наши в отделении разделились. Кто-то ушёл на больничный, кто-то продолжает работать, потому что боится увольнения. У одной женщины ипотека и ей постоянно звонят из банка. И она думает, что дежуря на входе в поликлинику с термометром заработает больше, чем если уйдёт на больничный. В чём я сильно сомневаюсь, потому что это никак не оформлено. Приказа нет. Тот документ, что мне показали — это приказ министерства здравоохранения, где вообще не сказано о привлечении сотрудников без дополнительных условий к термометрии и так далее (документ имеется в распоряжении редакция — прим.ред.), — объясняет массажист.
Николай Заславский утверждает, что пытался решить вопрос насчёт документов с главным врачом:
— Я сегодня пытался общаться с главным врачом. Она отказалась говорить, лишь сказала, чтобы я писал письменно свой вопрос, и она также письменно ответит. Просто отфутболила к главной медсестре, которая сначала обвинила меня в саботаже, но потом мы нашли компромисс, — рассказывает сотрудник поликлиники. — Людей, кто согласился остаться, ставят работать на двери с термометром. У них нет средств индивидуальной защиты. Всё, что есть, они приобрели за свой счёт. Никаких костюмов. И при этом при мне девушка приходила, которая сказала, что у неё нехватка дыхания. Единственный респиратор я увидел у врача, который оформлял меня на больничный. Она сказала, что ей его выдали действительно в поликлинике. Остальные все в самодельных масках.
Сам Николай говорит, что сейчас действительно не очень хорошо себя чувствует.
— У меня температура слегка повышена — 37,2. С утра был кашель. Мазки у меня никакие не взяли, и я пошёл домой. Нас не информируют, сколько сотрудников заболело и как. Всё обрастает какими-то подробностями, которые узнаешь от посторонних людей. И точно ничего не знаешь. Детское отделение свернули всё, — утверждает медик.
НГС поговорил с Николаем Заславским в прямом эфире Instagram. Видео пока доступно — смотрите его тут.
Зачем он это сделал и официальная позиция регионального Минздрава
По словам Николая Заславского, он решил публично рассказать об этой ситуации, потому что не хочет рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких из-за 15–20 тысяч рублей.
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о случаях заражения коронавирусом в поликлинике. Тем не менее сотрудники поликлиники, которые продолжают работать, открыто рассказывают пациентам, как минимум, о четырех случаях заражения (видеозапись есть в распоряжении редакции НГС).
Корреспондент НГС еще накануне, 23 апреля, сделал запрос в Минздрав, её обещали предоставить не ранее сегодняшнего утра. Ответ пока не поступил, пресс-секретарь министерства на звонки не отвечает.
Также на днях стало известно о закрытии на 90 дней детского сада в Новосибирске. Там у сотрудницы также нашли коронавирус. До этого коронавирусом заболели два священнослужителя.