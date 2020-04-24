Сам Николай говорит, что сейчас действительно не очень хорошо себя чувствует.

— У меня температура слегка повышена — 37,2. С утра был кашель. Мазки у меня никакие не взяли, и я пошёл домой. Нас не информируют, сколько сотрудников заболело и как. Всё обрастает какими-то подробностями, которые узнаешь от посторонних людей. И точно ничего не знаешь. Детское отделение свернули всё, — утверждает медик.

НГС поговорил с Николаем Заславским в прямом эфире Instagram. Видео пока доступно — смотрите его тут.

Зачем он это сделал и официальная позиция регионального Минздрава

По словам Николая Заславского, он решил публично рассказать об этой ситуации, потому что не хочет рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких из-за 15–20 тысяч рублей.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о случаях заражения коронавирусом в поликлинике. Тем не менее сотрудники поликлиники, которые продолжают работать, открыто рассказывают пациентам, как минимум, о четырех случаях заражения (видеозапись есть в распоряжении редакции НГС).

