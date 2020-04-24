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На 23 апреля в городе обнаружили 17 новых заболевших

На 23 апреля в городе обнаружили 17 новых заболевших

По данным оперативного штаба Новосибирской области на вечер четверга, 23 апреля, в регионе зарегистрировано 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня из больницы выписали ещё одного пациента — теперь в области 24 человека вылечились от вируса COVID-19. Четыре человека скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в городе и в мире за прошедшие сутки:

НГС продолжает вести онлайн-хронику обо всём, что происходит в городе во время пандемии.

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коронавирус в Новосибирске
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