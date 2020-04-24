По данным оперативного штаба Новосибирской области на вечер четверга, 23 апреля, в регионе зарегистрировано 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня из больницы выписали ещё одного пациента — теперь в области 24 человека вылечились от вируса COVID-19. Четыре человека скончались.
Рассказываем, что ещё произошло в городе и в мире за прошедшие сутки:
- в России 4774 новых случая коронавируса. Зараженных уже больше 62 тысяч;
- в Новосибирской области со следующей недели могут ввести масочный режим;
- губернатор НСО обсудил с главврачами, как область будет бороться с коронавирусом — в области продолжается работа по созданию дополнительных мощностей медицинских организаций региона;
- детский сад при школе № 26 в Калининском районе Новосибирска приостановил свою работу, потому что там обнаружили заболевшего коронавирусом. А мэр рассказал о рисках распространения инфекции в этом детском саду из-за такой ситуации. 18 апреля Калининский районный суд в Новосибирске приостановил работу учреждения на 90 дней, но по его территории спокойно ходили персонал, дети и родители. Поэтому туда нагрянула Росгвардия;
- новосибирский массажист заявил о вспышке коронавируса в поликлинике № 22, а также рассказал о реакции начальства на происходящее;
- мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал массовые нарушения режима самоизоляции и объяснил, почему власти решили закрыть парки;
- во всех образовательных организациях, применяющих режим дистанционного обучения, школьникам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и детям из многодетных и малоимущих семей будут выдавать сухие пайки;
- Роспотребнадзор рассказал, когда откроются кафе после карантина;
- отвечаем на ваши самые популярные вопросы про то, где сдать анализ, сколько ждать результатов и можно ли скрыть диагноз. Объясняем в 5 простых карточках;
- владелец S7 ждёт возобновления авиасообщения с другими странами только в апреле 2021 года. И вот почему;
- мы собрали пять разных историй больных коронавирусом: о том, как они заразились, как себя чувствуют и как вирус разрушает отношения с другими людьми;
- оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сегодня опубликовал видео, которое снял главврач одной из столичных больниц. Доктор с камерой прошелся по отделению реанимации и показал, насколько оно заполнено;
- что такое цифровые пропуска, которые хотят ввести в России — рассказываем, как пропускной режим работает в Москве и к чему нужно готовиться регионам.
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