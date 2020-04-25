Жители Академгородка несколько ночей подряд собирали лягушек

Жители Академгородка спасают лягушек, которые массово бегут из леса в пруд на улице Золотодолинской, но не могут перепрыгнуть через высокий бордюр.
Чтобы машины их не давили, люди выходят поздним вечером на улицу, собирают их и переносят в пруд. Там собралось уже не меньше сотни лягушек — их сняли на видео.
Как рассказала жительница Академгородка Ирина Бахарева, её семья за один вечер нашла на проезжей части 4 лягушки, а другая — 11 лягушек и 1 жабу. Вместе с ними собирали лягушек около 10 человек.
О спасении лягушек попросили в объявлении
О том, что лягушкам нужна помощь, Ирина Бахарева узнала из обращения соседей в сообществе жителей Академгородка в одной из социальных сетей.
— Соседи из Верхней зоны! В «пруд с утками» пошли лягушки. Кто не в курсе — каждую весну они после зимовки в лесу идут туда метать икру. Их давят машины, они не могут перепрыгнуть высокие поребрики на Золотодолинской. У кого есть время и возможность, вечером, часов с 9 и до полуночи, возьмите перчатки и ведро или пакет, пройдите, соберите лягушек и отнесите к пруду. Их больше всего на дорогах рядом с прудом (Мальцева, Золотодолинская, Воеводского). Мы ходим четвертый день, часов с 10 вечера и до 11–половины 12-го, но нас не хватает. Сегодня был теплый день, их было очень много, собрали около 70 штук, и десяток, наверное, было раздавлено, — говорилось в сообщении.
По словам Ирины Бахаревой, они собирали лягушек 22 апреля в интервале между 10 и 11 вечера. Тогда лягушки уже заполонили весь пруд.
— Я увидела сотни глаз только на одном маленьком пятачке в пруду. Этих лягушек, которые добрались в свой «роддом», сотни, — оценила местная жительница.
Ирина Бахарева сняла удивительное видео с огромным количеством лягушек, издающих звуки, похожие на воркование.
Объяснение учёных
Заведующая лабораторией экологического воспитания Института цитологии и генетики СО РАН Анна Стекленёва рассказала, что раньше они считали, сколько на дороге раздавленных лягушек, а потом люди из окрестных домов стали их отслеживать и переносить в пруд.
— Лягушки выходят из леса в тёмное время суток, избегая жары. Как правило, это происходит в последние две недели апреля, когда наступают тёплые дни. После откладывания икры лягушки идут обратно в лес. Лягушка остромордая — это ее научное название. Непосредственно в воде они не сидят, — объяснила Анна Стекленёва.
По её словам, лягушки действительно не могут забраться на поребрик — им приходится двигаться вдоль бордюра. Несколько лет назад экологи писали для водителей в Академгородке: «Будьте внимательны, на дороге могут быть лягушки».
— Самих лягушек в пруду больше сотни. И одна самка может выметывать несколько десятков икринок. Выживут единицы. Обычно мы с ребятами рассматривали, как лягушки откладывают икру, объясняли, как в природе всё устроено. Но в этом году из-за коронавируса этим не занимаемся.
Пруд с утками в Академгородке открылся в сентябре 2014 года. Его берега украшены речными камнями с Алтая, лавочками в виде пеньков, деревьями и кустарниками.