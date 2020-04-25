Жители Академгородка несколько ночей подряд собирали лягушек

Жители Академгородка спасают лягушек, которые массово бегут из леса в пруд на улице Золотодолинской, но не могут перепрыгнуть через высокий бордюр.

Чтобы машины их не давили, люди выходят поздним вечером на улицу, собирают их и переносят в пруд. Там собралось уже не меньше сотни лягушек — их сняли на видео.

Как рассказала жительница Академгородка Ирина Бахарева, её семья за один вечер нашла на проезжей части 4 лягушки, а другая — 11 лягушек и 1 жабу. Вместе с ними собирали лягушек около 10 человек.