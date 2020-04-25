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Жители Академгородка несколько ночей подряд собирали лягушек

Затем они сняли удивительное видео с воркующими земноводными

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В пруд на Золотодолинской в Академгородке массово побежали лягушки, чтобы отложить икру

В пруд на Золотодолинской в Академгородке массово побежали лягушки, чтобы отложить икру

Жители Академгородка спасают лягушек, которые массово бегут из леса в пруд на улице Золотодолинской, но не могут перепрыгнуть через высокий бордюр.

Чтобы машины их не давили, люди выходят поздним вечером на улицу, собирают их и переносят в пруд. Там собралось уже не меньше сотни лягушек — их сняли на видео.

Как рассказала жительница Академгородка Ирина Бахарева, её семья за один вечер нашла на проезжей части 4 лягушки, а другая — 11 лягушек и 1 жабу. Вместе с ними собирали лягушек около 10 человек.

Жители Академгородка по вечерам помогают лягушкам добраться из леса до озера через дорогу. Они собирают их на проезжей части, потому что лягушки не могут перепрыгнуть бордюр

Жители Академгородка по вечерам помогают лягушкам добраться из леса до озера через дорогу. Они собирают их на проезжей части, потому что лягушки не могут перепрыгнуть бордюр

О спасении лягушек попросили в объявлении

О том, что лягушкам нужна помощь, Ирина Бахарева узнала из обращения соседей в сообществе жителей Академгородка в одной из социальных сетей.

— Соседи из Верхней зоны! В «пруд с утками» пошли лягушки. Кто не в курсе — каждую весну они после зимовки в лесу идут туда метать икру. Их давят машины, они не могут перепрыгнуть высокие поребрики на Золотодолинской. У кого есть время и возможность, вечером, часов с 9 и до полуночи, возьмите перчатки и ведро или пакет, пройдите, соберите лягушек и отнесите к пруду. Их больше всего на дорогах рядом с прудом (Мальцева, Золотодолинская, Воеводского). Мы ходим четвертый день, часов с 10 вечера и до 11–половины 12-го, но нас не хватает. Сегодня был теплый день, их было очень много, собрали около 70 штук, и десяток, наверное, было раздавлено, — говорилось в сообщении.

Ирина Бахарева с дочкой собирала лягушек в перчатках, как и попросили соседи

Ирина Бахарева с дочкой собирала лягушек в перчатках, как и попросили соседи

По словам Ирины Бахаревой, они собирали лягушек 22 апреля в интервале между 10 и 11 вечера. Тогда лягушки уже заполонили весь пруд.

— Я увидела сотни глаз только на одном маленьком пятачке в пруду. Этих лягушек, которые добрались в свой «роддом», сотни, — оценила местная жительница.

Ирина Бахарева сняла удивительное видео с огромным количеством лягушек, издающих звуки, похожие на воркование.

Объяснение учёных

Заведующая лабораторией экологического воспитания Института цитологии и генетики СО РАН Анна Стекленёва рассказала, что раньше они считали, сколько на дороге раздавленных лягушек, а потом люди из окрестных домов стали их отслеживать и переносить в пруд.

— Лягушки выходят из леса в тёмное время суток, избегая жары. Как правило, это происходит в последние две недели апреля, когда наступают тёплые дни. После откладывания икры лягушки идут обратно в лес. Лягушка остромордая — это ее научное название. Непосредственно в воде они не сидят, — объяснила Анна Стекленёва.

По её словам, лягушки действительно не могут забраться на поребрик — им приходится двигаться вдоль бордюра. Несколько лет назад экологи писали для водителей в Академгородке: «Будьте внимательны, на дороге могут быть лягушки».

— Самих лягушек в пруду больше сотни. И одна самка может выметывать несколько десятков икринок. Выживут единицы. Обычно мы с ребятами рассматривали, как лягушки откладывают икру, объясняли, как в природе всё устроено. Но в этом году из-за коронавируса этим не занимаемся.

Пруд с утками в Академгородке открылся в сентябре 2014 года. Его берега украшены речными камнями с Алтая, лавочками в виде пеньков, деревьями и кустарниками.

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брачный периодлягушки Академгородкаспасение животных
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