— Предприниматели из Новосибирской области поставляют на Wildberries самые разнообразные товары. Среди них одежда, обувь, аксессуары, товары для дома и дачи, электроника и многое другое. Компании из региона, которые только начали своё сотрудничество с Wildberries, продают в нашем интернет-магазине верхнюю одежду, аксессуары для портативной техники, посуду, а также мужские и женские наручные часы, — рассказала Анфиса Ронжина, менеджер по связям с общественностью Wildberries.ru.

На Ozon стало в 2 раза больше новосибирских торговцев

Как сообщила директор площадки Ozon.Marketplace Анна Калеева, вслед за новосибирскими покупателями в онлайн уходят и продавцы — в апреле количество регистраций новых бизнесов из Новосибирска на маркетплейсе выросло уже в 2 раза относительно среднедневного значения марта.

Всего здесь активно продают уже несколько сотен компаний, а в процессе заведения товаров на Ozon.Marketplace находятся еще более 500. На Ozon представлены как крупные бренды, так и небольшие производители и бизнесы.