Российские интернет-магазины наблюдают резкий рост числа новосибирских бизнесменов на своих площадках. Из-за закрытия обычных магазинов во время пандемии коронавируса ритейлеры стали переводить свой бизнес в онлайн.
Что новосибирцы продают на Wildberries
Как сообщили в пресс-службе Wildberries, производители и поставщики из Новосибирской области активно выходят в сегмент электронной коммерции. Количество поставщиков Wildberries из региона в марте увеличилось на 60 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле этот показатель увеличился на 70 % год к году. Сегодня на Wildberries представлены около 300 поставщиков из Новосибирска.
— Предприниматели из Новосибирской области поставляют на Wildberries самые разнообразные товары. Среди них одежда, обувь, аксессуары, товары для дома и дачи, электроника и многое другое. Компании из региона, которые только начали своё сотрудничество с Wildberries, продают в нашем интернет-магазине верхнюю одежду, аксессуары для портативной техники, посуду, а также мужские и женские наручные часы, — рассказала Анфиса Ронжина, менеджер по связям с общественностью Wildberries.ru.
На Ozon стало в 2 раза больше новосибирских торговцев
Как сообщила директор площадки Ozon.Marketplace Анна Калеева, вслед за новосибирскими покупателями в онлайн уходят и продавцы — в апреле количество регистраций новых бизнесов из Новосибирска на маркетплейсе выросло уже в 2 раза относительно среднедневного значения марта.
Всего здесь активно продают уже несколько сотен компаний, а в процессе заведения товаров на Ozon.Marketplace находятся еще более 500. На Ozon представлены как крупные бренды, так и небольшие производители и бизнесы.
— Порядка 55 % новосибирских предпринимателей на маркетплейсе — продавцы одежды, косметики и товаров для дома. Например? в числе новосибирских продавцов: бренд умной косметики Bodyton, органические продукты HELLODREAMS cafe, декоративные цветы Fi’ora, бренд деревянных игрушек «Волшебное Дерево», постеры художницы Kasyanovart с авторской дорисовкой, — привела примеры Анна Калеева.
Как онлайн-магазины стали брать на работу уволенных
Пока обычная торговля терпит бедствие, онлайн-магазины набирают обороты. Так, в январе-марте 2020 года оборот Wildberries увеличился на 95 % — до 75,3 млрд. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания выполнила 60,5 млн. заказов. Продажи товаров российского производства на онлайн-площадке выросли на 90 %, а их доля в ассортименте компании составила 40 %. На площадке в 2 раза увеличилось число покупателей в возрасте 55+, которые приобретают на Wildberries товары первой необходимости: товары для здоровья, продукты питания, средства гигиены, а также книги, одежду и обувь.
Когда в России начались ограничительные меры на работу непродуктовых магазинов, Wildberries запустил проект по трудоустройству и шерингу (временному набору) персонала «ВсемРабота» — они предложили работу тем, кто потерял ее в других местах. Всего Wildberries удалось пригласить на работу более 5,4 тыс. человек, в том числе и жителей Новосибирской области. Как рассказали в компании, в Новосибирске эти сотрудники заняли различные рабочие места в распределительном центре Wildberries. Сегодня в компании открыто свыше 4 тыс. постоянных и временных вакансий в 340 населенных пунктах страны.
Как со скрипом и нехотя новосибирские торговые центры закрывались на карантин, вы можете посмотреть в нашем фоторепортаже. Из-за расплывчатых формулировок торговые комплексы работали до последнего.