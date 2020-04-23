Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сегодня опубликовал видео, которое снял главврач одной из столичных больниц. Доктор с камерой прошелся по отделению реанимации и показал, насколько оно заполнено. Несложно догадаться, что видео снято в целях профилактики, чтобы уговорить людей сидеть дома — в мирное время медиков, как правило, не поощряют за такие ролики. И когда видишь несколько реанимационных палат, заполненных пациентами и медиками в противочумных костюмах, сидеть дома хочется как-то интенсивней.
Если вы сейчас не можете посмотреть видео со звуком, то просто почитайте, что говорит оператор, главврач ГКБ
— В последнее время очень много в отделение реанимации к нам привозят молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимации работают в загруженном режиме. Пациентов, повторяю, очень много, и с каждым днем становится все больше и больше. Особенно молодых пациентов в возрасте в районе сорока лет, которых привозят уже в тяжелом состоянии. Избежать можно этой ситуации только одним способом: вы находитесь в режиме самоизоляции, а в случае появления каких-либо симптомов незамедлительно обращаетесь к врачу. Прекратите лишние контакты. Тогда возможно будет избежать и тяжелого состояния такого, и попадания в реанимацию. Тем самым вы сохраните и себе жизнь, и жизнь своим близким, — просит доктор за кадром.
По последним данным в России зафиксировано
— Мест в больницах хватает. Не надо пытаться тихонько вылечиться от коронавируса самому, две трети скончавшихся — те, кто пытался лечиться сам, — заявил мэр Москвы в интервью «России 24».
Ранее оперштаб сообщал о росте госпитализированных с подозрением на коронавирус: на прошлой неделе в больницы Москвы поступали в среднем 1,3 тысячи человек в сутки, однако уже в начале этой число пациентов увеличилось до 1,4 тысячи, в среду — до 1,8 тысячи и в четверг — до 1,9 тысячи человек.