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Доктор показал несколько палат, и лишь в одной нашлась свободная койка

Доктор показал несколько палат, и лишь в одной нашлась свободная койка

Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сегодня опубликовал видео, которое снял главврач одной из столичных больниц. Доктор с камерой прошелся по отделению реанимации и показал, насколько оно заполнено. Несложно догадаться, что видео снято в целях профилактики, чтобы уговорить людей сидеть дома — в мирное время медиков, как правило, не поощряют за такие ролики. И когда видишь несколько реанимационных палат, заполненных пациентами и медиками в противочумных костюмах, сидеть дома хочется как-то интенсивней.

Если вы сейчас не можете посмотреть видео со звуком, то просто почитайте, что говорит оператор, главврач ГКБ № 15 Валерий Вечорко:

— В последнее время очень много в отделение реанимации к нам привозят молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимации работают в загруженном режиме. Пациентов, повторяю, очень много, и с каждым днем становится все больше и больше. Особенно молодых пациентов в возрасте в районе сорока лет, которых привозят уже в тяжелом состоянии. Избежать можно этой ситуации только одним способом: вы находитесь в режиме самоизоляции, а в случае появления каких-либо симптомов незамедлительно обращаетесь к врачу. Прекратите лишние контакты. Тогда возможно будет избежать и тяжелого состояния такого, и попадания в реанимацию. Тем самым вы сохраните и себе жизнь, и жизнь своим близким, — просит доктор за кадром.

По последним данным в России зафиксировано 62 773 случая коронавируса, почти 34 тысячи приходятся на Москву. Пик заболеваемости вирусологи прогнозируют на майские праздники, регионы от столицы отстают в среднем на 2–3 недели. По мнению Сергея Собянина, Москва еще не вышла на плато и врачам необходимо готовиться ко всем вариантам.

— Мест в больницах хватает. Не надо пытаться тихонько вылечиться от коронавируса самому, две трети скончавшихся — те, кто пытался лечиться сам, — заявил мэр Москвы в интервью «России 24».

Ранее оперштаб сообщал о росте госпитализированных с подозрением на коронавирус: на прошлой неделе в больницы Москвы поступали в среднем 1,3 тысячи человек в сутки, однако уже в начале этой число пациентов увеличилось до 1,4 тысячи, в среду — до 1,8 тысячи и в четверг — до 1,9 тысячи человек.

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