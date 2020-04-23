Если вы сейчас не можете посмотреть видео со звуком, то просто почитайте, что говорит оператор, главврач ГКБ № 15 Валерий Вечорко:

— В последнее время очень много в отделение реанимации к нам привозят молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимации работают в загруженном режиме. Пациентов, повторяю, очень много, и с каждым днем становится все больше и больше. Особенно молодых пациентов в возрасте в районе сорока лет, которых привозят уже в тяжелом состоянии. Избежать можно этой ситуации только одним способом: вы находитесь в режиме самоизоляции, а в случае появления каких-либо симптомов незамедлительно обращаетесь к врачу. Прекратите лишние контакты. Тогда возможно будет избежать и тяжелого состояния такого, и попадания в реанимацию. Тем самым вы сохраните и себе жизнь, и жизнь своим близким, — просит доктор за кадром.