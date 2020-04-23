Так, в инфекционной больнице № 1 и инфекционном госпитале на базе ГКБ № 11 уже начала работать система «двойного фильтра». Это значит, что распределение пациентов теперь проводят не только при поступлении в больницу или во время прохождения лечения, но и на выходе из нее. Например, при необходимости пациентов могут направить на долечивание в обсерваторы.

По словам Травникова, благодаря этим дополнительным мерам снижается риск распространения инфекции по другим стационарам.

В среду, 22 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что Новосибирская область готовит базу для внедрения электронных пропусков.