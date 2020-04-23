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По словам губернатора, благодаря этим дополнительным мерам снижается риск распространения инфекции по другим стационарам

По словам губернатора, благодаря этим дополнительным мерам снижается риск распространения инфекции по другим стационарам

Сегодня, 23 апреля, в пресс-службе губернатора и правительства НСО рассказали, что в области продолжается работа по созданию дополнительных мощностей медицинских организаций региона для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время встречи с новосибирскими главврачами.

— В связи с поручением президента Владимира Путина нам необходимо развернуть дополнительные мощности для приема заболевших COVID-19, создать резерв. Для нашего региона установлена планка — 2200 коек. Часть мероприятий уже выполнена: это мощности инфекционного госпиталя на базе ГКБ № 11, первой инфекционной больницы, третьей детской инфекционной, областного госпиталя ветеранов, — сообщил он.

Так, в инфекционной больнице № 1 и инфекционном госпитале на базе ГКБ № 11 уже начала работать система «двойного фильтра». Это значит, что распределение пациентов теперь проводят не только при поступлении в больницу или во время прохождения лечения, но и на выходе из нее. Например, при необходимости пациентов могут направить на долечивание в обсерваторы.

По словам Травникова, благодаря этим дополнительным мерам снижается риск распространения инфекции по другим стационарам.

В среду, 22 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что Новосибирская область готовит базу для внедрения электронных пропусков.

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коронавирус в Новосибирскегубернатор Новосибирской областиАндрей Травников
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