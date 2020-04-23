Сегодня, 23 апреля, в пресс-службе губернатора и правительства НСО рассказали, что в области продолжается работа по созданию дополнительных мощностей медицинских организаций региона для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время встречи с новосибирскими главврачами.
— В связи с поручением президента Владимира Путина нам необходимо развернуть дополнительные мощности для приема заболевших COVID-19, создать резерв. Для нашего региона установлена планка — 2200 коек. Часть мероприятий уже выполнена: это мощности инфекционного госпиталя на базе
Так, в инфекционной больнице
По словам Травникова, благодаря этим дополнительным мерам снижается риск распространения инфекции по другим стационарам.
В среду, 22 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что Новосибирская область готовит базу для внедрения электронных пропусков.