С конца марта все заведения общепита закрылись, оставив себе только доставку, — такое решение было принято на федеральном уровне, чтобы остановить эпидемию коронавируса в стране. Сейчас кафе, рестораны, буфеты, бургерные и все остальные работают только на дистанционные заказы. Персоналу каждый день меряют температуру, все должны быть в масках и перчатках, каждые два часа дезинфицировать оборудование, мыть пол и проветривать помещение, а также использовать бактерицидные лампы.
Врачи уверяют, что снимать ограничительные меры пока рано, но рестораны и кафе всё равно надеются открыться на полную как можно скорее — подвешенное состояние уже всем надоело. Роспотребнадзор пошел им навстречу и выпустил рекомендации, которые объясняют, кто и когда откроется и как будет работать после эпидемии.
Когда все выйдут с самоизоляции
Как только местные власти отменят режим самоизоляции, начнется переходный период. Первыми откроются заведения не больше
В это время сотрудники общепита:
- ежедневно измеряют температуру;
- работают в масках и перчатках;
- обрабатывают антисептиками руки свои и посетителей;
- дезинфицируют всё каждые три часа;
- используют бактерицидные лампы в обеденном зале;
- соблюдают социальную дистанцию.
Когда заражения пойдут на спад
Когда в регионе устанавливается стойкая тенденция к снижению заболеваемости, а в стране — просто тенденция (чем они отличаются, Роспотребнадзор не объяснил), смогут открыться заведения на
В это время сотрудники общепита:
- ежедневно измеряют температуру;
- работают в масках и перчатках;
- обрабатывают антисептиками руки свои и посетителей;
- дезинфицируют все каждые пять часов;
- используют бактерицидные лампы только в холодном цехе и на раздаче;
- соблюдают социальную дистанцию.
Когда никто не будет болеть
Когда в регионе заболевших не останется, а в стране установится стойкая тенденция на снижение заболевания, откроются все остальные. Но и их жизнь теперь изменится навсегда.
В это время сотрудники общепита:
- ежедневно измеряют температуру;
- работают в масках и перчатках, только если этого требуют технологические операции;
- обрабатывают антисептиками руки;
- дезинфицируют и моют всё по необходимости;
- используют бактерицидные лампы только в холодном цехе и на раздаче.