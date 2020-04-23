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Первыми откроются самые маленькие заведения

Первыми откроются самые маленькие заведения

С конца марта все заведения общепита закрылись, оставив себе только доставку, — такое решение было принято на федеральном уровне, чтобы остановить эпидемию коронавируса в стране. Сейчас кафе, рестораны, буфеты, бургерные и все остальные работают только на дистанционные заказы. Персоналу каждый день меряют температуру, все должны быть в масках и перчатках, каждые два часа дезинфицировать оборудование, мыть пол и проветривать помещение, а также использовать бактерицидные лампы.

Врачи уверяют, что снимать ограничительные меры пока рано, но рестораны и кафе всё равно надеются открыться на полную как можно скорее — подвешенное состояние уже всем надоело. Роспотребнадзор пошел им навстречу и выпустил рекомендации, которые объясняют, кто и когда откроется и как будет работать после эпидемии.

Когда все выйдут с самоизоляции

Как только местные власти отменят режим самоизоляции, начнется переходный период. Первыми откроются заведения не больше 50 квадратных метров. В зале у них должно быть не больше пяти столов на двух человек, при этом стоять они должны на расстоянии метра — буквально через один друг от друга. Поминки и банкеты проводить нельзя.

В это время сотрудники общепита:

  • ежедневно измеряют температуру;
  • работают в масках и перчатках;
  • обрабатывают антисептиками руки свои и посетителей;
  • дезинфицируют всё каждые три часа;
  • используют бактерицидные лампы в обеденном зале;
  • соблюдают социальную дистанцию.

Когда заражения пойдут на спад

Когда в регионе устанавливается стойкая тенденция к снижению заболеваемости, а в стране — просто тенденция (чем они отличаются, Роспотребнадзор не объяснил), смогут открыться заведения на 20 посадочных мест. Расстояние между столами всё так же остается один метр, зато можно проводить массовые мероприятия. При условии что каждый будет сидеть за своим столом.

В это время сотрудники общепита:

  • ежедневно измеряют температуру;
  • работают в масках и перчатках;
  • обрабатывают антисептиками руки свои и посетителей;
  • дезинфицируют все каждые пять часов;
  • используют бактерицидные лампы только в холодном цехе и на раздаче;
  • соблюдают социальную дистанцию.

Когда никто не будет болеть

Когда в регионе заболевших не останется, а в стране установится стойкая тенденция на снижение заболевания, откроются все остальные. Но и их жизнь теперь изменится навсегда.

В это время сотрудники общепита:

  • ежедневно измеряют температуру;
  • работают в масках и перчатках, только если этого требуют технологические операции;
  • обрабатывают антисептиками руки;
  • дезинфицируют и моют всё по необходимости;
  • используют бактерицидные лампы только в холодном цехе и на раздаче.

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коронавирусбары и ресторанымалый бизнес
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