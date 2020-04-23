С конца марта все заведения общепита закрылись, оставив себе только доставку, — такое решение было принято на федеральном уровне, чтобы остановить эпидемию коронавируса в стране. Сейчас кафе, рестораны, буфеты, бургерные и все остальные работают только на дистанционные заказы. Персоналу каждый день меряют температуру, все должны быть в масках и перчатках, каждые два часа дезинфицировать оборудование, мыть пол и проветривать помещение, а также использовать бактерицидные лампы.

Врачи уверяют, что снимать ограничительные меры пока рано, но рестораны и кафе всё равно надеются открыться на полную как можно скорее — подвешенное состояние уже всем надоело. Роспотребнадзор пошел им навстречу и выпустил рекомендации, которые объясняют, кто и когда откроется и как будет работать после эпидемии.