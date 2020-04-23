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Поля горят уже несколько часов

Поля горят уже несколько часов

Сегодня, 23 апреля, в Кудряшовском посёлке в Новосибирском районе Новосибирской области загорелись поля. Об этом сообщил читатель НГС. По его словам, огонь перенёсся на дачный посёлок «Ягодная».

— Горит где-то с 14:00–14:30, сейчас вроде потушили, но огонь ушёл в сторону Рыбачьего посёлка, там горели дома, люди проезжали к нам на дачи и говорили, что горят общества, дачи, — сообщил он.

На месте работает МЧС

На месте работает МЧС

Также мужчина отметил, что многие люди уехали в спокойное и безопасное место из города специально — подальше от «карантина».

— И тут, неожиданно, кто то специально поджёг траву со стороны очистных сооружений, и ещё сегодня ветер сильный Южный, 24 м/с, — добавил новосибирец.

По его словам, в дачных обществах «Дружба» и «Дружба-2» сгорели около 30 домов&nbsp;

По его словам, в дачных обществах «Дружба» и «Дружба-2» сгорели около 30 домов 

Люди выбегали на улицу с вёдрами и помогали тушить огонь. Из-за дыма видимость в посёлке сильно ухудшилась

Люди выбегали на улицу с вёдрами и помогали тушить огонь. Из-за дыма видимость в посёлке сильно ухудшилась

— По состоянию на 17 часов сохраняется сложная пожароопасная обстановка на территории всей Новосибирской области. В дополнение к подразделениям государственной противопожарной службы, переведенной на усиленный режим работы, привлечены аварийно-спасательные службы города и области, службы водоснабжения, в полном объеме добровольная пожарная команда и администрации муниципальных районов. В готовности к применению авиация Росгвардии, подразделения Министерства Обороны, а также ведомственные охраны железной дороги, — прокомментировал ситуацию начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

Огонь уже тушат с воздуха&nbsp;

Огонь уже тушат с воздуха 

Также он добавил, что ведомство поступило более 250 заявок по возгоранию сухой травянистой растительности. Все они обработаны. Под угрозой находятся более 10 населенных пунктов садово-дачных участков на территории области.

Вечером в среду, 22 апреля, около села Скала в Колыванском районе Новосибирской области загорелся лес.

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