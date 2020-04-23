Сегодня, 23 апреля, в Кудряшовском посёлке в Новосибирском районе Новосибирской области загорелись поля. Об этом сообщил читатель НГС. По его словам, огонь перенёсся на дачный посёлок «Ягодная».
— Горит где-то с 14:00–14:30, сейчас вроде потушили, но огонь ушёл в сторону Рыбачьего посёлка, там горели дома, люди проезжали к нам на дачи и говорили, что горят общества, дачи, — сообщил он.
Также мужчина отметил, что многие люди уехали в спокойное и безопасное место из города специально — подальше от «карантина».
— И тут, неожиданно, кто то специально поджёг траву со стороны очистных сооружений, и ещё сегодня ветер сильный Южный, 24 м/с, — добавил новосибирец.
— По состоянию на 17 часов сохраняется сложная пожароопасная обстановка на территории всей Новосибирской области. В дополнение к подразделениям государственной противопожарной службы, переведенной на усиленный режим работы, привлечены аварийно-спасательные службы города и области, службы водоснабжения, в полном объеме добровольная пожарная команда и администрации муниципальных районов. В готовности к применению авиация Росгвардии, подразделения Министерства Обороны, а также ведомственные охраны железной дороги, — прокомментировал ситуацию начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.
Также он добавил, что ведомство поступило более 250 заявок по возгоранию сухой травянистой растительности. Все они обработаны. Под угрозой находятся более 10 населенных пунктов садово-дачных участков на территории области.
Вечером в среду, 22 апреля, около села Скала в Колыванском районе Новосибирской области загорелся лес.