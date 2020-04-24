В зоне строительства четвёртого моста на правом берегу начали менять окна в домах

Жителям домов на правом берегу, которые соседствуют со стройкой нового моста через Обь, начали менять окна.



— У нас висело объявление в подъезде, что можно сменить окна в тех комнатах, где отдых, — рассказала она. — То есть если кухня выходит на стройку, то там никто менять не будет — только в гостиной, детской или спальне. Вчера пришёл обмерщик, всё обмерял и сказал, что менять будут через 3 недели, — рассказала корреспонденту НГС жительница дома на улице Якушева, 16/1 Мария.



Заказчиком работ выступает ГКУ НСО «Мост». Как рассказал его руководитель Юрий Алексеевский, всего на них выделили 300 млн. рублей, 50 млн. рублей компания уже освоила. Точное число домов, которые соседствуют со стройкой и получат новое остекление, он назвать затруднился.

