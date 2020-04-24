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Вирус расходится по городу. Онлайн-хроника о происходящем в Новосибирске

Здесь вы найдете свежую статистику, фотографии очевидцев, важные новости и анонсы прямых эфиров

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Заведения по-прежнему закрыты, но каждый день городские власти придумывают всё новые и новые ограничения

Заведения по-прежнему закрыты, но каждый день городские власти придумывают всё новые и новые ограничения

С очередным днем жизни на самоизоляции, дорогие читатели. Как Новосибирск переживает пандемию коронавируса, сколько заболевших выявили врачи за последние сутки, что нового придумали власти в борьбе с опасной болезнью и что интересного (и важного) написали журналисты НГС — вы найдете в этой онлайн-хронике, которую мы обновляем каждые 10–15 минут. Так что не забывайте заглядывать к нам время от времени!

У вас есть важная информация про коронавирус? Вы знаете заболевших (или, возможно, сами заболели)? Столкнулись с несправедливостью? Или просто сделали интересное фото, как меняется наш любимый город из-за пандемии? Присылайте дежурному журналисту через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157-00-00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Можно анонимно.

Вероника Барашкова

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По этой программе ипотеку можно оформить под 6,5% годовых, а разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.

Все когда-нибудь проходит, пройдет и это: пандемия закончится и мы вернемся к обычной жизни, вновь станет актуальным вопрос покупки нового жилья. Однако затягивать с этим не стоит — действовать льготная ипотека будет только до 1 ноября 2020 года.

Вероника Барашкова

Доброе утро! Меня зовут Вероника Барашкова, и сегодня я запускаю наш онлайн о коронавирусе в Новосибирске.

Делитесь со мной своими наблюдениями! Как по-вашему — горожане добросовестно соблюдают режим самоизоляции? Или не очень? Много ли сейчас людей на улицах, а на дорогах — транспорта? Стало ли проще передвигаться по городу? Просили ли вас предъявить справку с места работы представители правоохранительных органов? А, может быть, вы сделали интересный кадр или сняли любопытное видео? Жду ваших сообщений на наш редакционный номер +7 923 157-00-00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram), а ещё можете написать мне на почту лично v.barashkova@iportal.ru.

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коронавирус в Новосибирскекарантинсамоизоляция
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