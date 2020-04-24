Вирус расходится по городу. Онлайн-хроника о происходящем в Новосибирске

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По этой программе ипотеку можно оформить под 6,5% годовых, а разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.
Все когда-нибудь проходит, пройдет и это: пандемия закончится и мы вернемся к обычной жизни, вновь станет актуальным вопрос покупки нового жилья. Однако затягивать с этим не стоит — действовать льготная ипотека будет только до 1 ноября 2020 года.
Доброе утро! Меня зовут Вероника Барашкова, и сегодня я запускаю наш онлайн о коронавирусе в Новосибирске.
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