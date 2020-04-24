Вирус расходится по городу. Онлайн-хроника о происходящем в Новосибирске

С очередным днем жизни на самоизоляции, дорогие читатели. Как Новосибирск переживает пандемию коронавируса, сколько заболевших выявили врачи за последние сутки, что нового придумали власти в борьбе с опасной болезнью и что интересного (и важного) написали журналисты НГС — вы найдете в этой онлайн-хронике, которую мы обновляем каждые 10–15 минут. Так что не забывайте заглядывать к нам время от времени!



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