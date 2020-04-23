23 апреля четверг
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 77.04
eur 83.68
Тема дня Детсад закрыли из-за коронавируса
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 77.04
eur 83.68

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт Подробности

Как идёт строительство четвёртого моста в Новосибирске: 7 фото с масштабной стройки

Показываем, как сейчас выглядит площадка, и рассказываем, как продвигается строительство

4 358
87 Обсудить

Поделиться

Территории для строительства моста и развязок готовят на двух берегах

Территории для строительства моста и развязок готовят на двух берегах

В Новосибирске начали строить четвёртый мост: первыми участками стали будущая Зыряновская развязка и строительство опор моста на середине Оби. Сейчас на площадке возле пляжа «Наутилус» ждут тысячи тонн металлоконструкций — они станут основой для эстакад и первыми пролётами моста.

Сегодня наш фотокорреспондент побывал на левобережной стройплощадке — вот что он там увидел.

Рядом с железнодорожной насыпью у котлована Горский сейчас строят дорогу

Рядом с железнодорожной насыпью у котлована Горский сейчас строят дорогу

В этом году на мосту уже появятся первые конструкции пролёта: всего ждут своего часа на площадке больше 7 тысяч тонн таких конструкций

В этом году на мосту уже появятся первые конструкции пролёта: всего ждут своего часа на площадке больше 7 тысяч тонн таких конструкций

В середине мая сваи для опор моста начнут забивать посреди Оби, всего опор будет 13

В середине мая сваи для опор моста начнут забивать посреди Оби, всего опор будет 13

На правом берегу начнут строить Зыряновский путепровод, а на левом — эстакады на площади Труда и площади Энергетиков

На правом берегу начнут строить Зыряновский путепровод, а на левом — эстакады на площади Труда и площади Энергетиков

Большинство участков — 87% — «Мост» уже передал концессионеру, сложными остаются земли, где до сих пор не оформлена собственность, и гаражи

Большинство участков — 87% — «Мост» уже передал концессионеру, сложными остаются земли, где до сих пор не оформлена собственность, и гаражи

Для Зыряновской развязки через неделю строители четвёртого моста планируют перекрыть Ипподромскую магистраль — об этом сегодня рассказал начальник ГКУ НСО «Мост» Юрий Алексеевский.

— С 3 по 14 мая Ипподромская магистраль будет перекрываться полностью, демонтаж пролётных строений будет проводиться в ночь, с 23 до 5 утра. <…> Зыряновская эстакада через площадь Будагова проходит, уходит под железнодорожный мост, потом [сама улица] Зыряновская. Суть в том, что мы заменяем пролётные строения на металлические, делаем там дорогу: в перспективе Зыряновская, вы знаете, будет выполнена в 4 полосах. Габариты мы поднимаем почти на метр и заменяем балки: бетонные на металлические, — пояснил он.

Самым сложным этапом будет строительство трёхуровневой развязки на левом берегу — он закончится только в 2023 году

Самым сложным этапом будет строительство трёхуровневой развязки на левом берегу — он закончится только в 2023 году

Сейчас «Мост» и компания-концессионер «ВСК» готовят территории к строительству, первые разрешительные документы они уже получили. Помимо Зыряновского путепровода, строители планируют начать строительство пилона для вант и собственно перехода: с середины мая на реке начнут забивать сваи для опор, рассчитывают и начать монтаж пролёта моста.

«ВСК» также отправила документы для получения разрешений на строительство тоннеля в насыпи железной дороги на левом берегу и эстакад на площадях Труда и Энергетиков. При этом Юрий Алексеевский признался, что работы на площадях будут самыми сложными: там придётся перекрывать и без того загруженные участки дороги.

Объём финансирования строительства моста в этом году составит 5,2 миллиарда рублей, отметил заместитель гендиректора «ВСК» по производству Евгений Фирсов. Большую часть средств на новый мост через Обь выделяют из федерального бюджета: в общей сложности это 26,2 миллиарда рублей, подчеркнул Юрий Алексеевский. При этом в феврале аудиторы посчитали, что стоимость строительства завышена почти на миллиард.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

четвёртый мост
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (87)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!