Как идёт строительство четвёртого моста в Новосибирске: 7 фото с масштабной стройки

В Новосибирске начали строить четвёртый мост: первыми участками стали будущая Зыряновская развязка и строительство опор моста на середине Оби. Сейчас на площадке возле пляжа «Наутилус» ждут тысячи тонн металлоконструкций — они станут основой для эстакад и первыми пролётами моста.
Сегодня наш фотокорреспондент побывал на левобережной стройплощадке — вот что он там увидел.
Для Зыряновской развязки через неделю строители четвёртого моста планируют перекрыть Ипподромскую магистраль — об этом сегодня рассказал начальник ГКУ НСО «Мост» Юрий Алексеевский.
— С 3 по 14 мая Ипподромская магистраль будет перекрываться полностью, демонтаж пролётных строений будет проводиться в ночь, с 23 до 5 утра. <…> Зыряновская эстакада через площадь Будагова проходит, уходит под железнодорожный мост, потом [сама улица] Зыряновская. Суть в том, что мы заменяем пролётные строения на металлические, делаем там дорогу: в перспективе Зыряновская, вы знаете, будет выполнена в 4 полосах. Габариты мы поднимаем почти на метр и заменяем балки: бетонные на металлические, — пояснил он.
Сейчас «Мост» и компания-концессионер «ВСК» готовят территории к строительству, первые разрешительные документы они уже получили. Помимо Зыряновского путепровода, строители планируют начать строительство пилона для вант и собственно перехода: с середины мая на реке начнут забивать сваи для опор, рассчитывают и начать монтаж пролёта моста.
«ВСК» также отправила документы для получения разрешений на строительство тоннеля в насыпи железной дороги на левом берегу и эстакад на площадях Труда и Энергетиков. При этом Юрий Алексеевский признался, что работы на площадях будут самыми сложными: там придётся перекрывать и без того загруженные участки дороги.
Объём финансирования строительства моста в этом году составит 5,2 миллиарда рублей, отметил заместитель гендиректора «ВСК» по производству Евгений Фирсов. Большую часть средств на новый мост через Обь выделяют из федерального бюджета: в общей сложности это 26,2 миллиарда рублей, подчеркнул Юрий Алексеевский. При этом в феврале аудиторы посчитали, что стоимость строительства завышена почти на миллиард.