Как идёт строительство четвёртого моста в Новосибирске: 7 фото с масштабной стройки

В Новосибирске начали строить четвёртый мост: первыми участками стали будущая Зыряновская развязка и строительство опор моста на середине Оби. Сейчас на площадке возле пляжа «Наутилус» ждут тысячи тонн металлоконструкций — они станут основой для эстакад и первыми пролётами моста.

Сегодня наш фотокорреспондент побывал на левобережной стройплощадке — вот что он там увидел.

