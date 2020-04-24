Сегодня в Новосибирской области ещё сохранится тёплая погода.

— Температурный фон днём составит по области +24… +30 градусов. В городе около +26 градусов днём. Но по северо-западу региона похолодает до +10… +15 градусов. Ждём, что осадки распространятся на значительную часть Новосибирской области, кроме крайнего юго-востока территории. В городе осадков не ждём, — объяснил Ягудин.



Суббота будет в этот раз холодной.

— 25 апреля будет проходить серия атмосферных холодных фронтов. Мы ждём дожди, не исключаем возможность гроз с порывистым ветром. Ночью по области будет +3… +13 градусов, днём не выше +11… +16 градусов. Примерно такие температуры будут в городе, только днём температура не превысит +15 градусов. В этот день ждём дождь в Новосибирске, — предупредили синоптики.



Но дождливая погода в Новосибирске не задержится.