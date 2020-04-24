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Завтра погода в Новосибирске резко поменяется

Завтра погода в Новосибирске резко поменяется

Новосибирские синоптики подготовили прогноз на ближайшие дни — жара продержится ещё сегодня, но потом начнёт холодать.

— Юго-западными потоками к нам поступают воздушные массы южных широт и Средней Азии. Сейчас мы располагаемся в тёплом секторе циклона, центр которого находится на северо-западе Сибири, а сектор охватывает территорию юго-востока запада Сибири, начиная от Омска и далее на восток. Западнее Омска уже прослеживается система спаренных холодных атмосферных фронтов. И с их приближением ждём изменения погодных условий. Ветер будет усиливаться 24 и 25 апреля до около 20–23 метров в секунду, а температура снижаться, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Сегодня в Новосибирской области ещё сохранится тёплая погода.

— Температурный фон днём составит по области +24… +30 градусов. В городе около +26 градусов днём. Но по северо-западу региона похолодает до +10… +15 градусов. Ждём, что осадки распространятся на значительную часть Новосибирской области, кроме крайнего юго-востока территории. В городе осадков не ждём, — объяснил Ягудин.

Суббота будет в этот раз холодной.

25 апреля будет проходить серия атмосферных холодных фронтов. Мы ждём дожди, не исключаем возможность гроз с порывистым ветром. Ночью по области будет +3… +13 градусов, днём не выше +11… +16 градусов. Примерно такие температуры будут в городе, только днём температура не превысит +15 градусов. В этот день ждём дождь в Новосибирске, — предупредили синоптики.

Но дождливая погода в Новосибирске не задержится.

26 апреля придёт область высокого давления с холодным фронтом. Выглянет солнце, но по области и в Новосибирске будет прохладно ночью: +1… +6 градусов, днём в пределах +13… +18 градусов, — рассказал Ягудин.

На выходных жители Новосибирска решили открыть купальный сезон и с удовольствием плавали в одном из самых опасных котлованов города.

А на Алтае уже распустился маральник — красочные фотографии можно посмотреть здесь.

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