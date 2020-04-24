Новосибирские синоптики подготовили прогноз на ближайшие дни — жара продержится ещё сегодня, но потом начнёт холодать.
— Юго-западными потоками к нам поступают воздушные массы южных широт и Средней Азии. Сейчас мы располагаемся в тёплом секторе циклона, центр которого находится на северо-западе Сибири, а сектор охватывает территорию юго-востока запада Сибири, начиная от Омска и далее на восток. Западнее Омска уже прослеживается система спаренных холодных атмосферных фронтов. И с их приближением ждём изменения погодных условий. Ветер будет усиливаться 24 и 25 апреля до около 20–23 метров в секунду, а температура снижаться, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Сегодня в Новосибирской области ещё сохранится тёплая погода.
— Температурный фон днём составит по области
Суббота будет в этот раз холодной.
— 25 апреля будет проходить серия атмосферных холодных фронтов. Мы ждём дожди, не исключаем возможность гроз с порывистым ветром. Ночью по области будет
Но дождливая погода в Новосибирске не задержится.
— 26 апреля придёт область высокого давления с холодным фронтом. Выглянет солнце, но по области и в Новосибирске будет прохладно ночью:
На выходных жители Новосибирска решили открыть купальный сезон и с удовольствием плавали в одном из самых опасных котлованов города.
А на Алтае уже распустился маральник — красочные фотографии можно посмотреть здесь.