Палочной системы нет, но сотрудницу проверят: в полиции прокомментировали инцидент с аудиозаписью

В ГУ МВД России по Новосибирской области официально опровергли информацию о существовании так называемой палочной системы в отношении режима самоизоляции.
Вечером 21 апреля в телеграмм-канале «Омбудсмен полиции» появились голосовые сообщения, которые приписывают начальнице службы участковых уполномоченных УВМД Новосибирска Елене Устиновой. В них говорится о необходимости ежедневно ловить в каждом районе города не менее 8–10 нарушителей режима самоизоляции.
— Нормативных документов, регламентирующих количество административных материалов, составляемых за нарушение режима самоизоляции, не существует, — сообщил корреспонденту НГС начальник отдела информации и общественных связей управления Сергей Щекотин.
Также в новосибирском МВД сообщили, что сейчас по поводу нашумевшей аудиозаписи в полиции проводится служебная проверка.
На этой неделе пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области сообщала, что общее число штрафов из-за нарушения режима в регионе составило около 1 миллиона 200 тысяч. Это штрафы и на физических, и на юридических лиц.