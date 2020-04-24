Палочной системы нет, но сотрудницу проверят: в полиции прокомментировали инцидент с аудиозаписью

В ГУ МВД России по Новосибирской области официально опровергли информацию о существовании так называемой палочной системы в отношении режима самоизоляции.

Вечером 21 апреля в телеграмм-канале «Омбудсмен полиции» появились голосовые сообщения, которые приписывают начальнице службы участковых уполномоченных УВМД Новосибирска Елене Устиновой. В них говорится о необходимости ежедневно ловить в каждом районе города не менее 8–10 нарушителей режима самоизоляции.

— Нормативных документов, регламентирующих количество административных материалов, составляемых за нарушение режима самоизоляции, не существует, — сообщил корреспонденту НГС начальник отдела информации и общественных связей управления Сергей Щекотин.

