В Новосибирском областном онкологическом диспансере спасли 60-летнюю жительницу Новосибирска — врачи удалили у нее 20-килограммовую опухоль.



— Она около 4 лет не замечала происходящих в ее теле изменений. Ей казалось, что она просто немного поправилась. Женщина периодически проходила профилактический осмотр у гинеколога, однако пренебрегала УЗИ органов малого таза до тех пор, пока ей не стало трудно дышать, — рассказали в больнице.

В итоге женщина все-таки сделала УЗИ, которое показало, что в ее яичниках выросла огромная опухоль.