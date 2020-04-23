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Опухоль оказалась доброкачественной — но в большинстве случаев подобные новообразования перерождаются в злокачественный процесс

Опухоль оказалась доброкачественной — но в большинстве случаев подобные новообразования перерождаются в злокачественный процесс

В Новосибирском областном онкологическом диспансере спасли 60-летнюю жительницу Новосибирска — врачи удалили у нее 20-килограммовую опухоль.

— Она около 4 лет не замечала происходящих в ее теле изменений. Ей казалось, что она просто немного поправилась. Женщина периодически проходила профилактический осмотр у гинеколога, однако пренебрегала УЗИ органов малого таза до тех пор, пока ей не стало трудно дышать, — рассказали в больнице.

В итоге женщина все-таки сделала УЗИ, которое показало, что в ее яичниках выросла огромная опухоль.

— Нами было принято решение сделать операцию и удалить яичники, матку и шейку матки полностью вместе с опухолью. Операция прошла успешно. Новообразование оказалось очень большим, весом около 20 кг. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной, хотя в большинстве случаев подобные новообразования перерождаются в злокачественные. Сейчас пациентка уже почти здорова и готовится к выписке, — цитирует пресс-служба больницы проводившую операцию онколога-хирурга Ани Кулиджанян. ⠀

Врачи советуют женщинам не забывать хотя бы раз в год проходить осмотр у гинеколога, сдавать необходимые анализы и проходить УЗИ органов малого таза.

В середине марта НГС публиковал историю 27-летней Анастасии Арсёновой, которой удалили грудь — сибирячка рассказала, как боролась за жизнь.

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