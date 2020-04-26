«Это тупик»: истории 8 новосибирцев, которые остались без работы и средств к существованию

Вот уже месяц жители Новосибирска сидят по домам и, несмотря на предпринимаемые властями меры, едва сводят концы с концами. Люди теряют зарплаты, работы и вместе с этим — надежду на скорое исправление ситуации. Так, маршрутчики уже устали плакать, а бизнесмены ищут новые способы заработка. Нам в директ Инстаграма пришло несколько историй от людей, которые столкнулись с личным финансовым кризисом — делимся ими с вами.

— Уже несколько недель сижу без работы. До этого работал официантом в ресторане — из-за наступившего карантина стали работать только на вынос, и официанты стали не нужны. Сначала просто отправили в отпуск без оплаты, теперь уже окончательно уволили, так как в дальнейшем нечем выплачивать зарплату. Пока что помогают родители, но сейчас устраиваюсь на другую работу, так как надо в скором времени платить за аренду жилья, да и в принципе на что-то жить. Сейчас ищу вообще практически любую работу, ведь вакансий тоже стало гораздо меньше, а работать на удалёнке возможности нет, — рассказывает читатель НГС под ником dead__love__ в Инстаграме.