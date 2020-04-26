«Это тупик»: истории 8 новосибирцев, которые остались без работы и средств к существованию

Вот уже месяц жители Новосибирска сидят по домам и, несмотря на предпринимаемые властями меры, едва сводят концы с концами. Люди теряют зарплаты, работы и вместе с этим — надежду на скорое исправление ситуации. Так, маршрутчики уже устали плакать, а бизнесмены ищут новые способы заработка. Нам в директ Инстаграма пришло несколько историй от людей, которые столкнулись с личным финансовым кризисом — делимся ими с вами.
— Уже несколько недель сижу без работы. До этого работал официантом в ресторане — из-за наступившего карантина стали работать только на вынос, и официанты стали не нужны. Сначала просто отправили в отпуск без оплаты, теперь уже окончательно уволили, так как в дальнейшем нечем выплачивать зарплату. Пока что помогают родители, но сейчас устраиваюсь на другую работу, так как надо в скором времени платить за аренду жилья, да и в принципе на что-то жить. Сейчас ищу вообще практически любую работу, ведь вакансий тоже стало гораздо меньше, а работать на удалёнке возможности нет, — рассказывает читатель НГС под ником dead__love__ в Инстаграме.
Вторая история тоже от работника общепита под ником Mikhnodmitrii:
— Работаю я в сфере общепита. После того, как наш президент объявил нерабочую неделю, нас вызвал директор на собрание и сказал: «Ребята, мне вам платить нечем, пишем все дружно заявление на отпуск без содержания». Я задал вопрос, мол, а как же слова президента, как нам быть? Мне вежливо намекнули, что если что-то не устраивает, можете писать «по собственному». Я переехал на ПМЖ в РФ с семьей из Казахстана буквально полгода назад. Вернулись на историческую родину, переехали по программе переселения соотечественников. Сделали документы, получили гражданство РФ. Ребёнок у меня пошёл в первый класс. В Новосибирске нет никого — ни родственников, ни кого-то еще. Квартира съемная. Супруга первое время занималась с ребёнком, я работал. После того, как ввели режим самоизоляция, и я потерял заработок, платить за квартиру стало нечем. Жена обратилась на биржу труда. Оттуда пришёл ответ, что она не может получить статус безработного, потому что мы по программе переселения состоим на учёте в другом ведомстве. И рассчитывать на какую-либо финансовую поддержку не можем. Какой я вижу выход? Это тупик. Ищем подработки, нужно как-то крутиться, чтобы заработать хотя бы на еду. Вернуться в Казахстан мы не можем. А скоро подойдет срок оплаты за квартиру, и нам придётся съехать, только пока не понятно, куда.
А вот пользователь под ником Sabinochka_tukaeva рассказала свою историю:
— Я работаю в сфере косметологических услуг, и мы на самоизоляции с 30 марта без сохранения заработной платы. Руководитель говорит, что выручки нет — и зарплаты нет. Хотя «в соответствии с указом президента РФ от 25 марта 2020 номер 206 с сохранением заработной платы» должно быть. А то, что у многих дети, ипотеки и кредиты, и кушать нечего, никого не волнует. Предложили уволиться и встать на биржу труда, чтобы получать минимальные пособия по МРОТ.
Пользовательница Инстаграма под ником chriss_fitnsk все-таки смогла получить пособие по безработице:
— Я сижу без работы. Работаю персональным тренером. На данный момент пытаюсь найти работу по первому образованию (электроэнергетик). Но в случае пандемии это очень сложно сделать, потому что многие организации закрыты. Выживаю при поддержке близких людей, они по возможности помогают. Еще подала на пособие по безработице, но так как официально я не работаю давно, то плата очень маленькая, и выжить на неё невозможно! В связи с пандемией получить пособие по безработице мне было очень легко. Я подала заявку на сайт учреждения, в этот же день мне позвонили сверить информацию. И через неделю позвонили еще раз, сказали, что все подтверждено, ждите деньги.
Читательница Евгения рассказывает следующее:
— Работала в туристической сфере (федеральная сеть). В конце марта добровольно-принудительно заставили писать заявление на отпуск без содержания. А на днях прислали приказ на сокращение всему коллективу без выплаты оклада, который положен при сокращении, объясняя тем, что они ИП и ничего платить не обязаны.
Читатель под ником _frankgirl тоже работала в общепите:
— С 28 марта я без работы (работала в сфере общепита). Сейчас ищу любую работу: хоть кассиром в супермаркете — лишь бы платили. Мой муж работает в Яндекс.Такси на арендованной брендированной машине. Работает в ноль, так как заказы и их стоимость резко упали. Денег от заказов хватает только на то, чтобы заплатить за аренду агрегатору. Будем пытаться заработать денег и уехать из Новосибирска. Потому что неизвестно, что будет завтра, и это нас пугает. Уедем к родителям потому, что жильё здесь арендованное, а платить все труднее и труднее.
Пользователь под ником malay_korn боится за судьбу своей семьи:
— Нас трое в семье: я, муж, ребёнок (2 года). Живём в Новосибирске на съёмной квартире. Муж работал в коммерческой компании, его отправили в административный отпуск. Сейчас мы живем на выплату ребёнка — это невозможно, потому что нужны деньги на питание и аренду квартиры (19 тысяч рублей), а ещё у нас кредиты. Выживаем, как можем. Муж работает временно в такси, но этих копеек хватать лишь на еду. Как дальше — только бог знает!
А читательница под ником marfa_aaa в Инстаграме все-таки получила часть зарплаты, она работает продавцом в федеральной сети хлебобулочных изделий:
— Мне зарплату заплатили. Но 50%! Никто не предупредил, кризис потому что. Работаю я на 100%, да и зарплата была за март, когда кризиса не было. Никого же не волнует, что я каждый месяц за квартиру плачу, ну и ем еще.
Как у вас сейчас с работой?
А есть хорошие истории?
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