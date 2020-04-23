Основной владелец S7 Владислав Филев считает, что международное авиасообщение возобновят только в апреле 2021 года. Об этом он заявил в своем интервью изданию «КоммерсантЪ».
— Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей, — мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии. И вторая волна опять вызовет те же самые действия со стороны государства [по запрету полетов]. Поэтому, думаю, что мировая авиация начнет восстанавливаться через год, — сказал он «Ъ».
Сейчас международное авиасообщение временно приостановлено. Из-за этого многие люди не могут попасть на родину, в том числе и новосибирцы. Для эвакуации россиян домой запустили специальные рейсы.
Мы уже писали про новосибирцев, застрявших в Таиланде, Египте, Филиппинах, Дели и даже на Мальдивах. Несмотря на это, некоторые уже начали планировать путешествия и даже покупать билеты в другие страны. Наш журналист поговорил с такими смельчаками. Почитать можно тут.