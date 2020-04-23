Основной владелец S7 Владислав Филев считает, что международное авиасообщение возобновят только в апреле 2021 года. Об этом он заявил в своем интервью изданию «КоммерсантЪ».



— Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей, — мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии. И вторая волна опять вызовет те же самые действия со стороны государства [по запрету полетов]. Поэтому, думаю, что мировая авиация начнет восстанавливаться через год, — сказал он «Ъ».

