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Мировая авиация, прогнозирует владелец S7, начнет восстанавливаться через год&nbsp;

Мировая авиация, прогнозирует владелец S7, начнет восстанавливаться через год 

Основной владелец S7 Владислав Филев считает, что международное авиасообщение возобновят только в апреле 2021 года. Об этом он заявил в своем интервью изданию «КоммерсантЪ».

— Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей, — мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии. И вторая волна опять вызовет те же самые действия со стороны государства [по запрету полетов]. Поэтому, думаю, что мировая авиация начнет восстанавливаться через год, — сказал он «Ъ».

Сейчас международное авиасообщение временно приостановлено. Из-за этого многие люди не могут попасть на родину, в том числе и новосибирцы. Для эвакуации россиян домой запустили специальные рейсы.

Мы уже писали про новосибирцев, застрявших в Таиланде, Египте, Филиппинах, Дели и даже на Мальдивах. Несмотря на это, некоторые уже начали планировать путешествия и даже покупать билеты в другие страны. Наш журналист поговорил с такими смельчаками. Почитать можно тут.

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коронавирус в НовосибирскеполетыS7Владислав Филев
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