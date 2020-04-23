В Новосибирске на проспекте Дзержинского загорелся седан — пожар попал на видео, которое в редакцию прислал читатель НГС.
— Проспект Дзержинского, 79. Пожарные прибыли на место в 15:46. На момент прибытия автомобиль ВАЗ-2115 был полностью в огне. Открытое горение ликвидировали в 15:49. Информации по пострадавшим нет, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Причины возгорания также сейчас уточняются. Автомобиль выгорел полностью.
В начале марта у дома на улице 1-й Механической, 18 загорелся автомобиль «Пежо» с опознавательными знаками такси.