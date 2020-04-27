С этой недели в Новосибирской области вводят масочный режим. Об этом 23 апреля на встрече с журналистами заявил заместитель губернатора Сергей Нелюбов. А в понедельник, 27 апреля, информацию подтвердил и губернатор области Андрей Травников. Документ уже подписан (посмотреть его можно тут).

Мы решили посчитать, сколько денег новосибирцам теперь придется тратить на маски.

На момент написания новости, по данным сервиса Lekvapteke, маски в Новосибирске можно было купить в 65 аптеках. Самые дешевые стоят 28 рублей за штуку и продаются в Первомайском районе, а самые дорогие — 460 рублей за штуку. Такие можно купить в Железнодорожном районе.