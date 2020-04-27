С этой недели в Новосибирской области вводят масочный режим. Об этом 23 апреля на встрече с журналистами заявил заместитель губернатора Сергей Нелюбов. А в понедельник, 27 апреля, информацию подтвердил и губернатор области Андрей Травников. Документ уже подписан (посмотреть его можно тут).
Мы решили посчитать, сколько денег новосибирцам теперь придется тратить на маски.
На момент написания новости, по данным сервиса Lekvapteke, маски в Новосибирске можно было купить в 65 аптеках. Самые дешевые стоят 28 рублей за штуку и продаются в Первомайском районе, а самые дорогие — 460 рублей за штуку. Такие можно купить в Железнодорожном районе.
Таким образом, средняя цена на маску в Новосибирске (привет, школьная математика) составляет 51 рубль. По рекомендациям Роспотребнадзора, маску нужно менять каждые 2–3 часа. Давайте посчитаем, сколько денег придется тратить на одноразовые медицинские маски в день, месяц и неделю.
У большинства людей рабочий день длится 8 часов (дома, наверное, маску можно снять), то есть понадобятся 3–4 маски. Получается, ежедневно на них будет уходить от 136 до 204 рублей. В неделю — от 680 до 1020 рублей. Мы считали только рабочую пятидневку, по выходным, надеемся, все соблюдают самоизоляцию. Так, в месяц на одноразовые маски придется потратить от 2924 до 4386 рублей.
Распоряжение губернатора о введении масочного режима должно быть готово сегодня, но пока его нет.
В середине апреля МЧС выпустило рекомендации о том, как защитить себя в условиях пандемии. В них подчеркивалось, что носить медицинскую маску на улице неэффективно. Почему — объясняем тут.
Кроме того, эта мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Нужно соблюдать другие меры профилактики: чаще мыть руки и меньше выходить из дома.