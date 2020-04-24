В Министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали о подготовке медиков к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Когда будет пик заболеваемости
Ранее главный врач городской клинической инфекционной больницы
Но в самом Минздраве не дают прогнозов:
— Прогнозирование не входит в компетенцию Министерства здравоохранения Новосибирской области.
О подготовке медиков
— Медицинские организации готовы к существующим вызовам, в том числе обеспечены в достаточном количестве аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Организована дополнительная закупка аппаратов ИВЛ. Учреждения полностью готовы к приёму пациентов. Пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализируют в инфекционные стационары, их два:
О том, хватит ли всем пациентам коек во время пика заболеваемости, Лариса Позднякова ответила, что на базе взрослой инфекционной больницы есть 172 койки и 75 коек на базе детской инфекционной больницы. И в госпитале на базе
Сколько в области аппаратов ИВЛ
В Минздраве уточнили, что, по данным за 22 апреля, в Новосибирской области есть 125 аппаратов ИВЛ для пациентов с коронавирусной инфекцией. Но это не все имеющиеся в регионе аппараты: другие используются в разных учреждениях для пациентов, у которых нет коронавируса.
Кроме того, сейчас ожидается поставка 167 аппаратов, купленных Минздравом, и 171, закупленных Минпромторгом РФ для Новосибирской области. Также запланирована ещё одна закупка — 141 аппарат. Пока точных сроков их доставки нет. В итоге для пациентов с коронавирусной инфекцией будет около 600 аппаратов ИВЛ после доставки всех закупок.
В Минздраве добавили, что в настоящий момент в регионе нет нехватки медицинского персонала для работы с пациентами с COVID-19.
Сегодня НГС опубликовал список лабораторий Новосибирска, в которых можно сдать анализы на коронавирусную инфекцию. Ранее мы показывали, как выглядят мельцеровские боксы в инфекционной больнице, где идёт приём пациентов с подозрением на коронавирус.