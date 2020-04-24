Сколько в области аппаратов ИВЛ

В Минздраве уточнили, что, по данным за 22 апреля, в Новосибирской области есть 125 аппаратов ИВЛ для пациентов с коронавирусной инфекцией. Но это не все имеющиеся в регионе аппараты: другие используются в разных учреждениях для пациентов, у которых нет коронавируса.

Кроме того, сейчас ожидается поставка 167 аппаратов, купленных Минздравом, и 171, закупленных Минпромторгом РФ для Новосибирской области. Также запланирована ещё одна закупка — 141 аппарат. Пока точных сроков их доставки нет. В итоге для пациентов с коронавирусной инфекцией будет около 600 аппаратов ИВЛ после доставки всех закупок.

В Минздраве добавили, что в настоящий момент в регионе нет нехватки медицинского персонала для работы с пациентами с COVID-19.

Сегодня НГС опубликовал список лабораторий Новосибирска, в которых можно сдать анализы на коронавирусную инфекцию. Ранее мы показывали, как выглядят мельцеровские боксы в инфекционной больнице, где идёт приём пациентов с подозрением на коронавирус.