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Такие аппараты ИВЛ стоят в инфекционном госпитале на базе больницы <nobr class="_">№ 11</nobr>&nbsp;

Такие аппараты ИВЛ стоят в инфекционном госпитале на базе больницы № 11 

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали о подготовке медиков к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Когда будет пик заболеваемости

Ранее главный врач городской клинической инфекционной больницы № 1 и главный инфекционист региона Лариса Позднякова подтвердила журналисту НГС, что, вероятно, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирской области прогнозируется на конец апреля, на майские праздники.

Но в самом Минздраве не дают прогнозов:

— Прогнозирование не входит в компетенцию Министерства здравоохранения Новосибирской области.

О подготовке медиков

— Медицинские организации готовы к существующим вызовам, в том числе обеспечены в достаточном количестве аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Организована дополнительная закупка аппаратов ИВЛ. Учреждения полностью готовы к приёму пациентов. Пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализируют в инфекционные стационары, их два: ГБУЗ HCO «Городская инфекционная клиническая больница № 1» и ГБУЗ HCO «Детская городская клиническая больница № 3», в каждом в настоящее время есть свободные койки для пациентов этой категории. В связи с особой эпидемиологической обстановкой на территории Новосибирской области ГБУЗ HCO «Городская клиническая больница № 11» перепрофилировалась в инфекционный госпиталь, который начал принимать пациентов 20 апреля, — заявили в Минздраве.

О том, хватит ли всем пациентам коек во время пика заболеваемости, Лариса Позднякова ответила, что на базе взрослой инфекционной больницы есть 172 койки и 75 коек на базе детской инфекционной больницы. И в госпитале на базе ГКБ № 11 642 койки.

Сколько в области аппаратов ИВЛ

В Минздраве уточнили, что, по данным за 22 апреля, в Новосибирской области есть 125 аппаратов ИВЛ для пациентов с коронавирусной инфекцией. Но это не все имеющиеся в регионе аппараты: другие используются в разных учреждениях для пациентов, у которых нет коронавируса.

Кроме того, сейчас ожидается поставка 167 аппаратов, купленных Минздравом, и 171, закупленных Минпромторгом РФ для Новосибирской области. Также запланирована ещё одна закупка — 141 аппарат. Пока точных сроков их доставки нет. В итоге для пациентов с коронавирусной инфекцией будет около 600 аппаратов ИВЛ после доставки всех закупок.

В Минздраве добавили, что в настоящий момент в регионе нет нехватки медицинского персонала для работы с пациентами с COVID-19.

Сегодня НГС опубликовал список лабораторий Новосибирска, в которых можно сдать анализы на коронавирусную инфекцию. Ранее мы показывали, как выглядят мельцеровские боксы в инфекционной больнице, где идёт приём пациентов с подозрением на коронавирус.

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