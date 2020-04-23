В Купинском районе Новосибирской области мужчина пытался поджечь отдел опеки и попечительства — за это ему теперь грозит суд.

Заместитель прокурора Купинского района Алексей Парамонов уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против сибиряка.