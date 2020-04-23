В Купинском районе Новосибирской области мужчина пытался поджечь отдел опеки и попечительства — за это ему теперь грозит суд.
Заместитель прокурора Купинского района Алексей Парамонов уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против сибиряка.
— 31-летний житель города Купино обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
По версии следствия, в декабре 2019 года несовершеннолетние дети сожительницы обвиняемого были направлены на один месяц в реабилитационный центр в Татарске по предложению отдела опеки и попечительства Купинского района.
— 8 января из-за алкогольного опьянения и обиды злоумышленник решил сжечь здание, где расположен районный отдел опеки и попечительства. С этой целью мужчина взял
Уничтожить здание, в котором также располагается администрация Купинского района, он не смог. Пожар быстро обнаружили и ликвидировали. В итоге мужчина причинил материальный ущерб району на сумму более
Теперь уголовное дело будет рассматриваться Купинским районным судом.
В начале апреля новосибирские полицейские задержали подозреваемых в попытке поджога автомобиля. Инцидент произошёл