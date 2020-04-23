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Отдел опеки и попечительства Купинского района располагается в здании администрации района

Отдел опеки и попечительства Купинского района располагается в здании администрации района

В Купинском районе Новосибирской области мужчина пытался поджечь отдел опеки и попечительства — за это ему теперь грозит суд.

Заместитель прокурора Купинского района Алексей Парамонов уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против сибиряка.

— 31-летний житель города Купино обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, в декабре 2019 года несовершеннолетние дети сожительницы обвиняемого были направлены на один месяц в реабилитационный центр в Татарске по предложению отдела опеки и попечительства Купинского района.

— 8 января из-за алкогольного опьянения и обиды злоумышленник решил сжечь здание, где расположен районный отдел опеки и попечительства. С этой целью мужчина взял 1,5-литровую пластиковую бутылку с бензином и в этот же день, после 23 часов, направился к зданию. Находясь рядом со зданием, он облил бензином стену и поджег спичками часть стены, — рассказали в ведомстве.

Уничтожить здание, в котором также располагается администрация Купинского района, он не смог. Пожар быстро обнаружили и ликвидировали. В итоге мужчина причинил материальный ущерб району на сумму более 125 тысяч рублей. Вину свою он признал.

Теперь уголовное дело будет рассматриваться Купинским районным судом.

В начале апреля новосибирские полицейские задержали подозреваемых в попытке поджога автомобиля. Инцидент произошёл 1 апреля — в Первомайский район съехались силовики из-за странной конструкции на капоте Toyota Tundra. Оказалось, что это не чья-то первоапрельская шутка.

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