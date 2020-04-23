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В Новосибирске массажист заявил о вспышке коронавируса в поликлинике № 22

Заболевших, по его данным, несколько. Несмотря на это, поликлинику не закрывают на карантин

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Поликлиника по-прежнему принимает пациентов

Поликлиника по-прежнему принимает пациентов

Массажист городской поликлиники № 22 заявил о случаях заражения в учреждении, а также рассказал о реакции начальства на происходящее. Видео и скрины переписок в WhatsApp Николай Заславский разместил на своей страничке во «ВКонтакте».

— Сегодня нам объявили, что в 22-й поликлинике, где я работаю, прекращается прием плановых пациентов. Связано это с тем, что среди сотрудников и пациентов выявлено несколько случаев заражения СОVID-19. В связи с чем непосредственное начальство решило направить наши здоровые силы на дежурство во взрослом отделении и термометрию входящих дистанционным термометром. О чем и написано в общем чате отделения. На мою просьбу предоставить копию распоряжения главврача со ссылкой на приказ Минздрава НСО непосредственное начальство ответило, что письменным приказом не располагает, но имеет только устное распоряжение. Я ответил, что термометрия пациентов не входит в круг обязанностей сотрудников отделения восстановительного лечения и без письменного приказа с законным обоснованием устные распоряжения на этот счет являются самоуправством. Тогда начальство начало писать мне в личку, предлагая уйти в отпуск без содержания. В ответ было вежливо послано, куда следует, — говорится в его посте.

Также массажист снял несколько видео о ситуации в учреждении:

— Я нахожусь на своем рабочем месте, пациентов нет, потому что всех отменили. Но сотрудников продолжают заставлять выходить на работу.

Автор: Николай Заславский

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о случаях заражения коронавирусом в поликлинике. Тем не менее сотрудники поликлиники открыто рассказывают пациентам, как минимум, о четырех случаях заражения (видеозапись есть в распоряжении редакции НГС).

Корреспондентом НГС сделан запрос на получение информации, которую обещали предоставить не ранее завтрашнего утра.

Накануне стало известно о закрытии на 90 дней детского сада в Новосибирске. Там у сотрудницы также нашли коронавирус. До этого коронавирусом заболели два священнослужителя.

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