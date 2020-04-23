В Новосибирске массажист заявил о вспышке коронавируса в поликлинике № 22

Массажист городской поликлиники № 22 заявил о случаях заражения в учреждении, а также рассказал о реакции начальства на происходящее. Видео и скрины переписок в WhatsApp Николай Заславский разместил на своей страничке во «ВКонтакте».

— Сегодня нам объявили, что в 22-й поликлинике, где я работаю, прекращается прием плановых пациентов. Связано это с тем, что среди сотрудников и пациентов выявлено несколько случаев заражения СОVID-19 . В связи с чем непосредственное начальство решило направить наши здоровые силы на дежурство во взрослом отделении и термометрию входящих дистанционным термометром. О чем и написано в общем чате отделения. На мою просьбу предоставить копию распоряжения главврача со ссылкой на приказ Минздрава НСО непосредственное начальство ответило, что письменным приказом не располагает, но имеет только устное распоряжение. Я ответил, что термометрия пациентов не входит в круг обязанностей сотрудников отделения восстановительного лечения и без письменного приказа с законным обоснованием устные распоряжения на этот счет являются самоуправством. Тогда начальство начало писать мне в личку, предлагая уйти в отпуск без содержания. В ответ было вежливо послано, куда следует, — говорится в его посте.

