В Новосибирске массажист заявил о вспышке коронавируса в поликлинике № 22

Массажист городской поликлиники № 22 заявил о случаях заражения в учреждении, а также рассказал о реакции начальства на происходящее. Видео и скрины переписок в WhatsApp Николай Заславский разместил на своей страничке во «ВКонтакте».
— Сегодня нам объявили, что в 22-й поликлинике, где я работаю, прекращается прием плановых пациентов. Связано это с тем, что среди сотрудников и пациентов выявлено несколько случаев заражения
Также массажист снял несколько видео о ситуации в учреждении:
— Я нахожусь на своем рабочем месте, пациентов нет, потому что всех отменили. Но сотрудников продолжают заставлять выходить на работу.
Автор: Николай Заславский
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о случаях заражения коронавирусом в поликлинике. Тем не менее сотрудники поликлиники открыто рассказывают пациентам, как минимум, о четырех случаях заражения (видеозапись есть в распоряжении редакции НГС).
Корреспондентом НГС сделан запрос на получение информации, которую обещали предоставить не ранее завтрашнего утра.
Накануне стало известно о закрытии на 90 дней детского сада в Новосибирске. Там у сотрудницы также нашли коронавирус. До этого коронавирусом заболели два священнослужителя.