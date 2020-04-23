Он также сообщил, что считает недопустимым, что на набережной гуляет много людей.

— Я видел эту ситуацию, когда ехал в аэропорт встречать рейс из Бангкока и наблюдал, когда люди шли на набережную. Конечно, это недопустимо. Мы это оцениваем как невыполнение ограничительных мер, которые сегодня чётко фиксированы, — рассказал Нелюбов.



Во время брифинга о количестве и состоянии заболевших рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

— У нас 168 подтверждённых случаев, 23 пациента сегодня выписаны с выздоровлением. Большая часть остаются ещё в стационарах города, потому что это обусловлено тем, что, даже если человек чувствует себя хорошо, то карантинные мероприятия проводятся в течение 14 дней. Человек должен быть выписан после двух отрицательных мазков на коронавирусную инфекцию. Из всех заболевших примерно 40% — это люди, кто болеют тяжело, болеют пневмонией, — рассказала главный инфекционист.



Лариса Позднякова добавила, что у многих заболевших есть другие заболевания, которые осложняют течение болезни.

