В Новосибирской области со следующей недели могут ввести масочный режим — об этом во время брифинга по коронавирусу сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.
— Важный момент, который сегодня прорабатывается и на следующей неделе, я думаю, будет реализован — опять же, это в рамках создания безопасности и профилактических мер — обязательное требование — введение масочного режима в местах общественного пользования, в общественных местах, транспорте, это обязательное условие, и, я думаю, со следующей недели это требование будет реализовано в регионе, — рассказал замгубернатора.
Он также сообщил, что считает недопустимым, что на набережной гуляет много людей.
— Я видел эту ситуацию, когда ехал в аэропорт встречать рейс из Бангкока и наблюдал, когда люди шли на набережную. Конечно, это недопустимо. Мы это оцениваем как невыполнение ограничительных мер, которые сегодня чётко фиксированы, — рассказал Нелюбов.
Во время брифинга о количестве и состоянии заболевших рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.
— У нас 168 подтверждённых случаев, 23 пациента сегодня выписаны с выздоровлением. Большая часть остаются ещё в стационарах города, потому что это обусловлено тем, что, даже если человек чувствует себя хорошо, то карантинные мероприятия проводятся в течение 14 дней. Человек должен быть выписан после двух отрицательных мазков на коронавирусную инфекцию. Из всех заболевших примерно 40% — это люди, кто болеют тяжело, болеют пневмонией, — рассказала главный инфекционист.
Лариса Позднякова добавила, что у многих заболевших есть другие заболевания, которые осложняют течение болезни.
— Сегодняшним приказом по минздраву Госпиталь ветеранов войн №2 у нас работает как изолятор, туда переводятся пациенты, которые выздоравливают, чтобы освободить места для острых пациентов, — сообщила Позднякова.
Сейчас 4 пациента находятся в реанимации, 2 — на искусственной вентиляции лёгких.
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