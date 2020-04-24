Новосибирский перевозчик собирает пассажиров, желающих стать волонтёрами, — они получат карту, по которой смогут платить за проезд вдвое меньше.
Вступить в ряды волонтёров предлагают пассажирам маршруток
— Мы открываем приёмную для помощи гражданам нашего Советского района. Тем, кто на самоизоляции боится выйти в магазин, дойти до аптеки, чтобы не заболеть, — объяснил представитель компании «ЛОТиОС», обслуживающей эти маршруты, Михаил Большов. — Заказ будет отправляться в чат волонтёров в WhatsApp, и тот, кто ближе всего живёт, сможет помочь нуждающемуся.
Желающим стать волонтёром нужно оформить заявку на сайте перевозчика или общественной приёмной Большова.
— Анкету волонтёра проверяет служба безопасности, только после этого мы приглашаем человека в офис и даём инструкции, — объяснил перевозчик. Информацию о волонтёрах жители района смогут узнать от старших по дому и из листовок, в которых будет указан телефон службы.
По подсчётам Большого, карту волонтёра получили уже 48 пассажиров.
Недавно корреспонденты НГС провели день с волонтёрами, которые приносят пожилым людям еду и лекарства.