Желающим стать волонтёром нужно оформить заявку на сайте перевозчика или общественной приёмной Большова.

— Анкету волонтёра проверяет служба безопасности, только после этого мы приглашаем человека в офис и даём инструкции, — объяснил перевозчик. Информацию о волонтёрах жители района смогут узнать от старших по дому и из листовок, в которых будет указан телефон службы.

По подсчётам Большого, карту волонтёра получили уже 48 пассажиров.

Недавно корреспонденты НГС провели день с волонтёрами, которые приносят пожилым людям еду и лекарства.