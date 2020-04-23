Власти Новосибирской области рассматривают возможность введения электронных пропусков как в Москве. Эта новость стала самой обсуждаемой на НГС за сутки. Как отреагировали горожане? Готовы ли они оформлять электронные пропуска? Одобряют ли решение чиновников? Мы выбрали 14 самых ярких комментариев.
Самым кратким было высказывание пользователя под ником Плоти нологи:
— Очень хорошо, чипировать когда?
Кто-то действительно не понимает, как будет работать вся эта система: особенно сложна она для пенсионеров и людей, не пользующихся современными смартфонами. Кроме того, сама система вызывает большое количество вопросов. Так, читательница Елена Николаевна спрашивает:
— Что делать нам, пенсионерам? У меня нет смартфона, у моих подружек тоже. Как на кнопочном телефоне я покажу пропуск?
А пользователь под ником Mad_Eight задается вопросом:
— Объясните мне, что эти пропуска дадут? То есть я получаю пропуск (ребятки собирают данные мои непонятно куда и непонятно как), после этого, если у меня есть пропуск, я могу ходить, куда хочу и когда хочу? Или как? Я вот против свои данные давать, особенно в электронном виде. Плюс вопрос: если нет телефона, то как я получу такой пропуск? В моем понимании это просто сбор данных + выкачивание бабла с народа (которого, кстати, и так уже мало осталось). Ввели бы карантин, посадили бы всех на эти 14 дней по строгачу, и всё — оплатили эти посиделки, а после опять в бой. А то так сидеть можно 1, 2, 3 — сколько месяцев? С пропусками контакты никуда не исчезнут.
Закономерно высказался и пользователь под ником Rhjirf:
— Справки никто не проверяет, а они на электронные пропуска замахиваются. Имитация деятельности. НГС, следите, сколько денег на подготовку уйдет... Без всякого результата.
Свое возмущение высказывает читатель под ником Megadolyc:
— Ну да, денег на выплаты потерявшим работу или доход у нас нет и не будет, но на выпуск и проверку бесполезных, по сути, пропусков — пожалуйста.
Читатель под ником Эколог и вовсе боится за свою безопасность:
— После такого пропуска надо паспорт менять, системы с дырами, безопасности никакой, и за утечку никто отвечать не будет, а ты потом кредиты гаси.
Некоторые читатели пытаются искать пользу в происходящем. Пользователь под ником Виктория Я утверждает, что введение пропусков сделает город только лучше:
— А что вы так занервничали? Во-первых, сказано, что готовятся, а не вводят с завтрашнего дня. А во-вторых, нормальная система в Москве. Для работающих сделали пропуска до 30.04, к пропуску привязываем карту «Тройка» или «Стрелка» или указываем номер авто. И передвигаемся с работы и на работу. Для неработающих для разовой поездки тоже можно пропуск заказать. Можно и из приложения, и с сайта, и по телефону, и по СМС. Вполне удобно. Поголовно всех не останавливают, но тем не менее штрафы будут, если вы без пропуска. Почему вы так против? Мера вынужденная, люди не хотят соблюдать режим самоизоляции, и заболеваемость растёт. А так праздно гуляющих не будет на улицах и в транспорте.
Солидарен с ней и пользователь под ником 255115491:
— Почитал комментарии и у меня сложилось мнение, что громче всех тут подняли вой вавилоняне и садомиты. Вот лично мне хоть какой контроль придумайте. У меня белая ЗП, все и так видят мой заработок. Кому интересно, где я хлебушка купил? Ну пусть посмотрят, не жалко, может, компьютеру стыдно станет, что я серый хлебушек покупаю, и мне за мои труды поднимут вознаграждение и дадут на белый. Мне скрываться не от кого и нечего, всё имущество на мне, и налоговая регулярно присылает «письма счастья», за которые я регулярно плачу. Хуже тем, кто вместо того чтобы заниматься добрыми делами, устраивают свои бесовские оргии. Вот эти и горланят громче всех про нарушение их прав. Так что честным и порядочным людям бояться нечего, мы и так на виду и ходим по маршруту дом — работа — дом.
А так пишет пользователь под ником Кира:
— Насчет пропусков не знаю, но в «Госуслугах» появились новые цифровые услуги. Хоть какая-то польза.
Еще новосибирцы искренне удивлены таким решением властей. На эту тему высказался читатель под анонимным ником гость:
— «Готовим и юридическую базу». Какую еще базу? У вас всё готово, закон о ЧС есть, знай-принимай! Или базу, как можно гражданина оштрафовать за отсутствие пропуска, если вам захотелось, чтобы гражданин бесплатно посидел дома?
Есть и горожане, которые думают о вполне объективных вещах. Например, пользователь под ником and задумался о налогах.
— То есть запретят без пропусков передвигаться на личном авто, а транспортный налог за время запрета передвижения вернут? Или мы должны оплачивать то, чем мы не можем пользоваться? Ну тогда предлагаю собрать с каждого жителя города налог за яхты и личные самолёты: а какая разница, что тем не пользовался, потому что нельзя, что этим — потому что этого нет?
Дачники тоже высказывают свое мнение: впереди сезон посадок, и садоводов точно не сбить с намеченного пути!
Пользователь под ником svensson2015 возмущен таким положением дел:
— Такие дни стоят солнечные, всё садить нужно на грядки и в теплицы... А на дачу в итоге придется полями и лесами ехать, как партизаны. И это у себя дома, на Родине, как беглые преступники, но не совершавшие преступления. Ибо пропуск на дачу не дадут, скорее всего.
Пользователь под ником Вольный сантехник говорит так:
— На начало дачного сезона пропуска вообще в пользу пойдут, это уже покушение на картоху, хлебные бунты покажутся детским садом.
А читатель под ником Енот-полоскун решил коротко подвести итоги:
— Пропуска могли бы быть хорошей штукой, если бы вводились по уму, но в текущем виде они нужны, чтобы:
1. Создать видимость борьбы с коронавирусом и распилить на этом кучу денег.
2. Дать ментам возможность безнаказанно кошмарить честных россиян и отбирать у них последние копейки.
А побочным эффектом будет голодный бунт и несколько неожиданных столпотворений, например, у входов в метро. Которые, конечно, никто не мог предвидеть. Настоящая борьба с коронавирусом начнётся где-то в июне-июле, когда до них дойдёт, что это серьёзно.