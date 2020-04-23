Свое возмущение высказывает читатель под ником Megadolyc:



— Ну да, денег на выплаты потерявшим работу или доход у нас нет и не будет, но на выпуск и проверку бесполезных, по сути, пропусков — пожалуйста.



Читатель под ником Эколог и вовсе боится за свою безопасность:



— После такого пропуска надо паспорт менять, системы с дырами, безопасности никакой, и за утечку никто отвечать не будет, а ты потом кредиты гаси.



Некоторые читатели пытаются искать пользу в происходящем. Пользователь под ником Виктория Я утверждает, что введение пропусков сделает город только лучше:



— А что вы так занервничали? Во-первых, сказано, что готовятся, а не вводят с завтрашнего дня. А во-вторых, нормальная система в Москве. Для работающих сделали пропуска до 30.04, к пропуску привязываем карту «Тройка» или «Стрелка» или указываем номер авто. И передвигаемся с работы и на работу. Для неработающих для разовой поездки тоже можно пропуск заказать. Можно и из приложения, и с сайта, и по телефону, и по СМС. Вполне удобно. Поголовно всех не останавливают, но тем не менее штрафы будут, если вы без пропуска. Почему вы так против? Мера вынужденная, люди не хотят соблюдать режим самоизоляции, и заболеваемость растёт. А так праздно гуляющих не будет на улицах и в транспорте.

