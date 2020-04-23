Замужем за властью: сколько зарабатывают самые успешные жёны новосибирских депутатов

Депутаты Заксобрания Новосибирской области отчитались о своих доходах за прошлый год. В обязательные декларации попали сведения и о том, сколько заработали их супруги. Мы составили рейтинг самых успешных жён новосибирских депутатов — лидер этого списка зарабатывает в 12 раз больше своего мужа-депутата.



Богаче всех, согласно данным декларации за 2019 год, супруга депутата Алексея Андреева («Единая Россия»), который является заместителем председателя комиссии Заксобрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Она заработала 19,2 млн рублей, а вот у её мужа доход оказался скромнее — 1,6 млн рублей. То есть её доходы оказались выше доходов супруга-единоросса примерно в 12 раз. Также женщине принадлежат три земельных участка площадью почти 11 тысяч квадратов, два легковых автомобиля — «Ленд Ровер Рендж Ровер» и «Тойота Камри», квартира площадью 109 квадратов и несколько нежилых помещений. Впрочем, высокими доходами жена Андреева отличалась и раньше — в частности, три года назад она заработала почти 13 млн рублей.



На втором месте нашего рейтинга — супруга Игоря Гришунина (председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения, «Единая Россия»). За год она заработала почти 15 млн рублей (её муж — 4,2 млн рублей). В декларации есть сведения о нескольких земельных участках для дачного строительства и сельскохозяйственного назначения площадью от 597 до 870 тысяч квадратных метров, которыми она владеет в общей долевой собственности (всего записей об участках порядка 40), квартира площадью 114 квадратов, гаражный бокс, пять нежилых помещений и два нежилых здания (одним владеет в общей долевой собственности). У супруги Игоря Гришунина также есть автомобиль «Рендж Ровер Спорт», а вот сам депутат задекларировал автомобиль ГАЗ 69А.



На третьем месте — супруга Александра Аксёненко (заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, «Справедливая Россия»). Её годовой доход — 7,8 млн рублей, доход супруга — 10,4 млн рублей. Жена депутата в общей долевой собственности владеет земельным участком (1200 квадратов) и дачей (433 квадратов), а также квартирой (174 квадратных метра) в общей совместной собственности и двумя нежилыми помещениями.

