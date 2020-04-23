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В детском саду провели дезинфекцию территории&nbsp;

В детском саду провели дезинфекцию территории 

Мэр Новосибирска прокомментировал ситуацию в дошкольном отделении школы № 26 в Калининском районе. Ранее департамент образования города сообщил, что детский сад приостановил работу, потому что в нём обнаружили заболевшего коронавирусом.

Глава города Анатолий Локоть сообщил о ситуации во время онлайн-конференции с журналистами.

— У одного из сотрудников был обнаружен коронавирус. Дело в том, что эта группа и эта школа № 26 не работала, поскольку у нас образование всё переведено на дистанционную форму обучения. И так как выявлено было у сотрудника, было принято решение подвергнуть дезинфекции всю территорию и, конечно, сегодня там выдерживается карантинный срок, и это детское учреждение не работает, — рассказал мэр Новосибирска.

Анатолий Локоть подчеркнул, что в саду провели все необходимые профилактические мероприятия.

— Дело в том, что этот сотрудник не имел контактов с детьми. У него причина другая. После того как эта женщина получила коронавирус, она не работала, не выполняла своих обязанностей, поэтому здесь риски минимальны. Тем не менее, как я сказал, все контрольные мероприятия проведены, — уточнил мэр.

Во время пресс-конференции Анатолий Локоть признался, что его друзья гуляют по набережной и он этим недоволен.

НГС следит за ситуацией с коронавирусом в Новосибирске в онлайн-хронике.

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коронавирус в Новосибирскедетский сад
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