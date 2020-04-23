Мэр Новосибирска прокомментировал ситуацию в дошкольном отделении школы
Глава города Анатолий Локоть сообщил о ситуации во время онлайн-конференции с журналистами.
— У одного из сотрудников был обнаружен коронавирус. Дело в том, что эта группа и эта школа
Анатолий Локоть подчеркнул, что в саду провели все необходимые профилактические мероприятия.
— Дело в том, что этот сотрудник не имел контактов с детьми. У него причина другая. После того как эта женщина получила коронавирус, она не работала, не выполняла своих обязанностей, поэтому здесь риски минимальны. Тем не менее, как я сказал, все контрольные мероприятия проведены, — уточнил мэр.
Во время пресс-конференции Анатолий Локоть признался, что его друзья гуляют по набережной и он этим недоволен.
НГС следит за ситуацией с коронавирусом в Новосибирске в онлайн-хронике.