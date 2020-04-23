Мэр Новосибирска прокомментировал ситуацию в дошкольном отделении школы № 26 в Калининском районе. Ранее департамент образования города сообщил, что детский сад приостановил работу, потому что в нём обнаружили заболевшего коронавирусом.



Глава города Анатолий Локоть сообщил о ситуации во время онлайн-конференции с журналистами.