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Мэр Новосибирска признался, что его друзья тоже гуляют по набережной — и он этим недоволен

Анатолий Локоть просит новосибирцев оставаться дома, а не ходить по паркам (которые и так закрыты)

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Мэр Новосибирска считает опасным прогулки по паркам и набережной

Мэр Новосибирска считает опасным прогулки по паркам и набережной

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал массовые нарушения режима самоизоляции и объяснил, почему власти решили закрыть парки.

— По данным статистики, Новосибирск находится на одном из последних мест по самоизоляции. Это большие риски. Мы вынуждены сегодня ограничивать вход в наши парки и скверы. Понимаю, у кого-то это вызывает раздражение. Звонки и обращения по этому поводу есть. Опять же, давайте взвесим риски, связанные с тем, что новосибирцы гуляют. У меня есть друзья, которые мне с удовольствием шлют фотографии в WhatsApp, и показывают, как они гуляют на набережной, какое настроение у них хорошее. При этом на мои обращения на тему, что это вообще рискованное дело, я слышу соответствующие оценки, — признался мэр во время онлайн-встречи с журналистами.

Анатолий Локоть осудил тех, кто считает запреты формальностью и продолжает гулять по городу, несмотря на опасность распространения коронавируса.

— Это безответственное поведение. Здесь риски не только для себя. Конечно, закрыть полностью парки и скверы у нас физической возможности нет, но мы сегодня предпринимаем усилия, лентой ограждаем входы. Оставляем в скверах только дорожки, для того, чтобы можно было транзитом пройти через эти территории. Уважаемые новосибирцы, я прошу очень внимательно отнестись к этой опасности, беречь свое здоровье и здоровье окружающих, — обратился к жителям Анатолий Локоть.

Накануне ограничительная лента и объявления о закрытии появились в Нарымском сквере.

НГС показывал в одной гифке, как новосибирцы заражались коронавирусом – посмотрите в нашем материале. Также мы подготовили график, на котором видно, люди какого возраста чаще других в Новосибирской области болеют Covid-19.

Мы следим за коронавирусом в Новосибирске в нашей онлайн-трансляции.

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