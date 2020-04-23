Мэр Новосибирска признался, что его друзья тоже гуляют по набережной — и он этим недоволен

Анатолий Локоть осудил тех, кто считает запреты формальностью и продолжает гулять по городу, несмотря на опасность распространения коронавируса.

— Это безответственное поведение. Здесь риски не только для себя. Конечно, закрыть полностью парки и скверы у нас физической возможности нет, но мы сегодня предпринимаем усилия, лентой ограждаем входы. Оставляем в скверах только дорожки, для того, чтобы можно было транзитом пройти через эти территории. Уважаемые новосибирцы, я прошу очень внимательно отнестись к этой опасности, беречь свое здоровье и здоровье окружающих, — обратился к жителям Анатолий Локоть.

Накануне ограничительная лента и объявления о закрытии появились в Нарымском сквере.

НГС показывал в одной гифке, как новосибирцы заражались коронавирусом – посмотрите в нашем материале. Также мы подготовили график, на котором видно, люди какого возраста чаще других в Новосибирской области болеют Covid-19.

Мы следим за коронавирусом в Новосибирске в нашей онлайн-трансляции.