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Тема дня Отопление отключат раньше: новая дата
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В этом году отопительный сезон решили завершить намного раньше, чем в прошлых

В этом году отопительный сезон решили завершить намного раньше, чем в прошлых

Сегодня, 23 апреля, в Новосибирске завершится отопительный сезон, по словам мэра Анатолия Локтя, это самая ранняя дата отключения за последние 10 лет.

— После многочисленных просьб со стороны новосибирцев, ориентируясь на прогноз, выдержав паузу (5 дней температура более 10 градусов), мы приняли решение о прекращении отопительного сезона, — сообщил Анатолий Локоть во время онлайн-встречи с журналистами.

Также мэр выразил надежду, что отключение тепла будет поддержано всеми новосибирцами и улучшит климат в квартирах.

— Это абсолютный рекорд, за последние 10 лет столь раннего прекращения отопительного сезона не было, это связано, прежде всего, с погодой, — сказал Локоть.

Ещё в начале недели власти рассчитывали завершить сезон в середине мая, так как ожидались низкие температуры.

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