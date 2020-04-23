Сегодня, 23 апреля, в Новосибирске завершится отопительный сезон, по словам мэра Анатолия Локтя, это самая ранняя дата отключения за последние 10 лет.
— После многочисленных просьб со стороны новосибирцев, ориентируясь на прогноз, выдержав паузу (5 дней температура более 10 градусов), мы приняли решение о прекращении отопительного сезона, — сообщил Анатолий Локоть во время онлайн-встречи с журналистами.
Также мэр выразил надежду, что отключение тепла будет поддержано всеми новосибирцами и улучшит климат в квартирах.
— Это абсолютный рекорд, за последние 10 лет столь раннего прекращения отопительного сезона не было, это связано, прежде всего, с погодой, — сказал Локоть.
Ещё в начале недели власти рассчитывали завершить сезон в середине мая, так как ожидались низкие температуры.