Сегодня, 23 апреля, в Новосибирске завершится отопительный сезон, по словам мэра Анатолия Локтя, это самая ранняя дата отключения за последние 10 лет.



— После многочисленных просьб со стороны новосибирцев, ориентируясь на прогноз, выдержав паузу (5 дней температура более 10 градусов), мы приняли решение о прекращении отопительного сезона, — сообщил Анатолий Локоть во время онлайн-встречи с журналистами.

Также мэр выразил надежду, что отключение тепла будет поддержано всеми новосибирцами и улучшит климат в квартирах.