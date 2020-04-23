Отопительный сезон в Новосибирске решили сократить — появилась новая дата

С 23 апреля в Новосибирске закончится отопительный сезон — об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте мэрии Новосибирска.



— В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.09.2000 № 203 <...>, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю завершить с 23.04.2020 отопительный период 2019/2020 года в городе Новосибирске, — говорится в постановлении.

Информацию о сокращении отопительного сезона подтвердил и пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.