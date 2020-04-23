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Мой дом Отопительный сезон 2019-2020

Отопительный сезон в Новосибирске решили сократить — появилась новая дата

Проект постановления о завершении отопительного сезона появился на сайте мэрии

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Последние несколько дней в Новосибирске жарко, и горожане жалуются на духоту в квартирах&nbsp;

Последние несколько дней в Новосибирске жарко, и горожане жалуются на духоту в квартирах 

С 23 апреля в Новосибирске закончится отопительный сезон — об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте мэрии Новосибирска.

— В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.09.2000 № 203 <...>, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю завершить с 23.04.2020 отопительный период 2019/2020 года в городе Новосибирске, — говорится в постановлении.

Информацию о сокращении отопительного сезона подтвердил и пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

Ещё в понедельник в мэрии обещали отключить отопление только к середине мая.

На этой неделе в Новосибирске по-настоящему летняя погода, а сегодня температура может подняться до +29 градусов.

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СГКотопительный сезон
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