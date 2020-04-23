Сегодня, 23 апреля, в Новосибирской области по информации на 11 утра выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.



— Из них семь человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. У остальных в эпиданамнезе контакты с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден лабораторно, — рассказали в областном оперштабе.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня — 168, из них 8 детей. 23 человека выздоровели, четверо скончались.