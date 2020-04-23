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Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 304, включая пациентов с установленным диагнозом

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 304, включая пациентов с установленным диагнозом

Сегодня, 23 апреля, в Новосибирской области по информации на 11 утра выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

— Из них семь человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. У остальных в эпиданамнезе контакты с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден лабораторно, — рассказали в областном оперштабе.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня — 168, из них 8 детей. 23 человека выздоровели, четверо скончались.

В детскую больницу № 3 госпитализировано 49 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 304, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ.

Накануне журналистам НГС стало известно, что в Калининском районе Новосибирска закрыли на 90 дней детсад из-за коронавируса. Заболела одна из сотрудниц.

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