В Новосибирской области сухие пайки будут выдавать школьникам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и детям из многодетных и малоимущих семей.
Об этом НГС сообщила пресс-служба правительства региона.
Такое решение приняли в связи с тем, что необходимо поддерживать социально незащищённые категории учеников во время дистанционного обучения.
«Общая численность обучающихся льготных категорий в общеобразовательных организациях Новосибирской области на 01.04.2020 года составляет
Выдавать продуктовые наборы будут в самих школах по графику. Сухпайки смогут забирать родители или законные представители детей.
На питание ребенка из многодетной или малоимущей семьи, который учится в муниципальной школе, выделяют 45 рублей в день. Для тех младшеклассников, которые учатся в учебных заведениях регионального Минобра, выделяют 49 рублей в день, для учеников средней и старшей школы — 58 рублей.
— Бесплатное двухразовое горячее питание для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов: 123 рубля в день в возрасте от 7 до 10 лет, 140 рублей в день — от 11 лет и старше, в подведомственных Минобразования НСО средних профессиональных учреждениях — 152,5 рубля в день, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В департаменте образования мэрии Новосибирска сообщили, что средства на сухпайки выделят из регионального и городского бюджетов.
«Выдача продуктовых наборов предусмотрена на всей территории Новосибирской области во всех образовательных организациях, применяющих режим дистанционного обучения», — говорится в сообщении правительства региона.
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