В Новосибирской области сухие пайки будут выдавать школьникам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и детям из многодетных и малоимущих семей.

Об этом НГС сообщила пресс-служба правительства региона.



Такое решение приняли в связи с тем, что необходимо поддерживать социально незащищённые категории учеников во время дистанционного обучения.

