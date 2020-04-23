Частные клиники Новосибирска обратились с открытым письмом к министру здравоохранения НСО Константину Хальзову, в котором просят начать совместное сотрудничество.

Они предлагают свою помощь, в том числе, чтобы делать анализы на коронавирус, а от Минздрава хотят получать приказы об изменениях по ситуации с коронавирусом в регионе



Предлагают задействовать мощности частных клиник

— Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией будет задействовано достаточное количество медицинских организаций неинфекционного профиля, регион неизбежно столкнется с ситуацией недостатка ресурсов для оказания медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями в том числе и в неотложной и экстренной форме, — говорится в письме. — Это может привести к обострениям хронических заболеваний, гораздо более тяжёлому течению и росту осложнений любых заболеваний, и в результате к повышению смертности населения области от неинфекционных заболеваний.