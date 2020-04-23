Частные клиники Новосибирска обратились с открытым письмом к министру здравоохранения НСО Константину Хальзову, в котором просят начать совместное сотрудничество.
Они предлагают свою помощь, в том числе, чтобы делать анализы на коронавирус, а от Минздрава хотят получать приказы об изменениях по ситуации с коронавирусом в регионе
Предлагают задействовать мощности частных клиник
— Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией будет задействовано достаточное количество медицинских организаций неинфекционного профиля, регион неизбежно столкнется с ситуацией недостатка ресурсов для оказания медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями в том числе и в неотложной и экстренной форме, — говорится в письме. — Это может привести к обострениям хронических заболеваний, гораздо более тяжёлому течению и росту осложнений любых заболеваний, и в результате к повышению смертности населения области от неинфекционных заболеваний.
Руководители частных клиник предлагают министерству «задействовать имеющиеся мощности частных медицинских организаций», в первую очередь тех, которые уже принимают участие в оказании медицинской помощи по ОМС. Кроме того, частные медицинские учреждения предлагают проводить лабораторные исследования на COVID-19.
Просят рассказывать им о приказах
В свою очередь министра здравоохранения они просят держать их в курсе решений и приказов, касающихся ситуации с распространением коронавируса в Новосибирской области.
— Просим вас срочно рассмотреть вопрос, касающийся оперативного получения медицинскими организациями частной формы собственности всех региональных отраслевых приказов, касающихся оказания медицинской помощи населению на территории Новосибирской области в ситуации эпидемии COVID-19, — говорится в письме. — Считаем, что не предоставление частным медицинским организациям вышеуказанной информации ставит под угрозу жизнь и здоровье сотрудников наших медицинский организаций, а также угрожает жизни и здоровью пациентов.
Как объяснила корреспонденту НГС исполнительный директор Ассоциации руководителей медицинских организаций Сибири Елена Бобяк, подобная ситуация длится не первый год — информацию о решениях и приказах члены ассоциации получают только через свои связи в государственных клиниках.
— Это не критично, когда «мирное» время, — объяснила она. — Но в нынешних условиях нам крайне важно знать информацию о соблюдении всех правил, маршрутизации, санэпидемрежима и всего остального.
Хотят ответа от министерства
Авторы письма утверждают, что с 31 марта 2020 года они несколько раз обращались к министру с вопросами, но ответов не получали. Вопросы задавали также через Новосибирское областное отделение общественной организации «Опора России».
— Руководителем комитета здравоохранения Новосибирского областного отделения «Опора России» был получен от вас единственный ответ, в котором говорилось, что «…медицинские организации негосударственной формы собственности не подведомственны министерству здравоохранения Новосибирской области, в связи с чем не нуждаются в содействии министерства здравоохранения Новосибирской области», — сообщается в тексте письма.
Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать обращение медиков частных клиник и уточнить, будет ли минздрав сотрудничать с ассоциацией в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.
Из-за того, что все силы брошены на борьбу с коронавирусом, минздрав отменил плановую помощь почти для всех пациентов. Но даже тем, кому не отменил, очень сложно её получить — об этом недавно рассказала Новосибирская общественница Анастасия Смолина, отстаивающая права людей с сахарным диабетом.