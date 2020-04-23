Детский сад при школе № 26 в Калининском районе приостановил свою работу, потому что там обнаружили заболевшего коронавирусом.



Об этом рассказали в департаменте образования мэрии Новосибирска. Там же сообщили о результатах проверки, которую провёл в учреждении Роспотребнадзор Новосибирской области.

