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Детский сад приостановил работу на 3 месяца

Детский сад приостановил работу на 3 месяца

Детский сад при школе № 26 в Калининском районе приостановил свою работу, потому что там обнаружили заболевшего коронавирусом.

Об этом рассказали в департаменте образования мэрии Новосибирска. Там же сообщили о результатах проверки, которую провёл в учреждении Роспотребнадзор Новосибирской области.

«Дошкольное отделение МБОУ СОШ № 26 в настоящее время не работает. 17 апреля в указанном учреждении проведена внеплановая проверка специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, в ходе которой был зарегистрирован случай коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее в редакцию НГС обратилась женщина, которая представилась матерью одного из воспитанников детского сада при школе № 26.

— Сейчас всех воспитателей, всех сотрудников экстренно собирают на анализы по коронавирусу. Просят родителям не сообщать никакой информации. Детей, которые посещали данное учреждение, отправляют на карантин на 14 дней, потому как мог быть возможен контакт с заражённым, — рассказала женщина.

По её словам, ей о заболевшем рассказал один из воспитателей.

18 апреля Калининский районный суд приостановил работу детского сада на 90 дней.

— Персонал, воспитанники дошкольного отделения и их родители находятся на самоизоляции, — добавили в департаменте образования мэрии.

НГС писал о том, что работающим на удаленке родителям отказывают в приеме детей в детсады. Замминистра образования объяснила, с чем связаны отказы.

Мы следим за ситуацией с коронавирусом в Новосибирске в режиме онлайн.

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коронавирус в Новосибирскедетский садКалининский район
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