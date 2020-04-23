23 апреля четверг
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 1/10
usd 77.04
eur 83.68
Тема дня Двухлетняя девочка упала с 8 этажа. Она жива
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 1/10
usd 77.04
eur 83.68

Все новости

Все новости
Происшествия

В Новосибирске автомобиль сбил школьника-велосипедиста

Мальчика увезли в больницу с переломом позвоночника и сотрясением мозга

691
7 Обсудить

Поделиться

ДТП случилось вчера днём

ДТП случилось вчера днём

Вчера, 22 апреля, девушка-водитель сбила 11-летнего мальчика, который ехал на велосипеде.

— В 16.40 девушка-водитель 1989 года рождения на автомобиле Toyota Allex следовала по межквартальному проезду вдоль дома на ул. Татьяны Снежиной, 51 со стороны улицы Татьяны Снежиной в сторону дома №49/1 улицы Татьяны Снежиной, в пути следования дома 51 совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался на велосипеде по тротуару справа налево по ходу движения автомобиля, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску.

Наезд произошёл на проезжей части. Мальчика 2009 года доставили в детскую больницу №3, у него перелом позвоночника и сотрясение мозга.

Вчера в Новосибирске двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа и осталась жива. Очевидцы рассказали, как это произошло.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Октябрьский районнаезд на велосипедистадтп
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!