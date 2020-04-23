В Новосибирске автомобиль сбил школьника-велосипедиста

Вчера, 22 апреля, девушка-водитель сбила 11-летнего мальчика, который ехал на велосипеде.
— В 16.40 девушка-водитель 1989 года рождения на автомобиле Toyota Allex следовала по межквартальному проезду вдоль дома на ул. Татьяны Снежиной, 51 со стороны улицы Татьяны Снежиной в сторону дома №49/1 улицы Татьяны Снежиной, в пути следования дома 51 совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался на велосипеде по тротуару справа налево по ходу движения автомобиля, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску.
Наезд произошёл на проезжей части. Мальчика 2009 года доставили в детскую больницу №3, у него перелом позвоночника и сотрясение мозга.
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