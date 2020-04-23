В Новосибирске автомобиль сбил школьника-велосипедиста

Наезд произошёл на проезжей части. Мальчика 2009 года доставили в детскую больницу №3, у него перелом позвоночника и сотрясение мозга.

Вчера в Новосибирске двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа и осталась жива. Очевидцы рассказали, как это произошло.