Цифровые пропуска появятся в 21 регионе России

В 21 субъекте РФ внедряют федеральную платформу выдачи цифровых пропусков. Эти регионы сами подали заявки на подключение к ней, сообщает «Медуза» со ссылкой на Минкомсвязь.
Сначала к платформе подключат семь регионов: Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую области. А со следующей недели к ним добавят еще 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.
Технология будет работать на базе мобильного приложения, которое используют для выдачи цифровых пропусков в Подмосковье. Это «Госуслуги СТОП Коронавирус» от Минкомсвязи. Технология предусматривает подачу заявлений на пропуска через портал госуслуг.
Ранее Сергей Собянин во время общения с Владимиром Путиным рассказал о введении цифровых пропусков для контроля за перемещениями граждан. Эту меру он считает необходимой не только в Москве, но и в регионах России для снижения роста заболевших коронавирусом.