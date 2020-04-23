По данным оперативного штаба Новосибирской области на вечер среды, 22 апреля, в регионе зарегистрирован 151 случай заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня из больницы выписали ещё трёх пациентов, теперь в области 23 человека вылечились от вируса COVID-19. Четыре человека скончались.

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