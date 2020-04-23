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В регионе зафиксирован 151 случай заражения коронавирусом, 23 человека поправились, 4 — умерли

В регионе зафиксирован 151 случай заражения коронавирусом, 23 человека поправились, 4 — умерли

По данным оперативного штаба Новосибирской области на вечер среды, 22 апреля, в регионе зарегистрирован 151 случай заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня из больницы выписали ещё трёх пациентов, теперь в области 23 человека вылечились от вируса COVID-19. Четыре человека скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в городе и в мире за прошедшие сутки.

  • Пандемия страшна не только количеством заболевших людей, но и тем, что экономика уже сейчас разрушается. Эксперты рассказали, какое будущее ждёт наши кошельки, какие сценарии развития прогнозируют экономисты, какие сферы бизнеса могут исчезнуть навсегда.
  • Чем дольше люди сидят дома, тем больше коммунальных услуг они потребляют. Рассказываем, как коронавирус увеличит «коммуналку» из-за самоизоляции.
  • Управляющая кофейни «Чашка кофе» в центре Новосибирска получила штраф за стулья, которые посетители сдвинули на летней веранде.
  • Родителям, которые работают на удалёнке из-за пандемии, отказывают в приёме детей в детские сады. Минздрав объясняет это тем, что в дежурных группах мало мест.
  • В Новосибирской области вновь оштрафовали новосибирцев за нарушение самоизоляции. Рассказываем, кто попался на этот раз.

НГС продолжает вести онлайн-хронику обо всём, что происходит в городе во время пандемии.

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коронавирус в Новосибирске
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