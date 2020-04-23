По данным оперативного штаба Новосибирской области на вечер среды, 22 апреля, в регионе зарегистрирован 151 случай заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня из больницы выписали ещё трёх пациентов, теперь в области 23 человека вылечились от вируса COVID-19. Четыре человека скончались.
Рассказываем, что ещё произошло в городе и в мире за прошедшие сутки.
- Пандемия страшна не только количеством заболевших людей, но и тем, что экономика уже сейчас разрушается. Эксперты рассказали, какое будущее ждёт наши кошельки, какие сценарии развития прогнозируют экономисты, какие сферы бизнеса могут исчезнуть навсегда.
- Чем дольше люди сидят дома, тем больше коммунальных услуг они потребляют. Рассказываем, как коронавирус увеличит «коммуналку» из-за самоизоляции.
- В Новосибирске начали закрывать парки и скверы: входы в них затянули ограничительной лентой и повесили объявления.
- У второго служителя церкви подтвердили коронавирус. Сообщается, что оба священнослужителя относились к одному приходу.
- Общепит выживает, как может. Рассказываем, куда пошли работать официанты в разгар пандемии.
- В России зафиксировано 5236 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- Управляющая кофейни «Чашка кофе» в центре Новосибирска получила штраф за стулья, которые посетители сдвинули на летней веранде.
- Верховный суд РФ разъяснил, как и когда будут штрафовать людей и организации за нарушение режима самоизоляции. Рассказываем в карточках.
- Родителям, которые работают на удалёнке из-за пандемии, отказывают в приёме детей в детские сады. Минздрав объясняет это тем, что в дежурных группах мало мест.
- В Новосибирской области вновь оштрафовали новосибирцев за нарушение самоизоляции. Рассказываем, кто попался на этот раз.
- Водитель маршрутки анонимно поделился, как разваливается транспортная структура в городе: план по сбору выручки растёт, но пассажиров больше не становится.
- Изучили возраст новосибирцев, заразившихся коронавирусом, и то, в какой форме у них протекала болезнь.
- Губернатор Андрей Травников заявил, что в регионе готовится юридическая и технологическая база для введения электронных пропусков.
- Пара новосибирцев устроила фотосессию в защитных костюмах сразу после свадьбы.
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