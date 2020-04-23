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Лес горит уже несколько часов

Лес горит уже несколько часов

Вечером в среду, 22 апреля, около села Скала в Колыванском районе Новосибирской области загорелся лес.

— Началось часов в семь или шесть. Много людей собралось, мы сначала не видели пожара. На берегу реки Чаус загорелся остров. Местные жители говорят, что видели машину. Через какое-то время пожар образовался. Сейчас все больше и больше. Уже весь остров горит. Приезжала полиция, постояла, посмотрела. Пожарных не видели, — рассказали местные жители.

Рядом находится село

Рядом находится село

Информация о том, что около села Скала загорелся лес, поступило в службу 112 в 20:15.

Если вы стали свидетелем пожара или вам известны подробности случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

В среду днём в Заельцовском районе загорелось здание автосервиса.

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пожарпал травы
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