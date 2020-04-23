Вечером в среду, 22 апреля, около села Скала в Колыванском районе Новосибирской области загорелся лес.
— Началось часов в семь или шесть. Много людей собралось, мы сначала не видели пожара. На берегу реки Чаус загорелся остров. Местные жители говорят, что видели машину. Через какое-то время пожар образовался. Сейчас все больше и больше. Уже весь остров горит. Приезжала полиция, постояла, посмотрела. Пожарных не видели, — рассказали местные жители.
Информация о том, что около села Скала загорелся лес, поступило в службу 112 в 20:15.
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В среду днём в Заельцовском районе загорелось здание автосервиса.