Нужны не только курьеры: где найти работу во время коронавирусного кризиса

Рынок труда меняется и за год, вероятно, трансформируется до неузнаваемости. Эксперты портала Зарплата.ру проанализировали резюме и вакансии за полтора месяца, чтобы определить, в каких сферах больше всего предложений для тех, кто сегодня ищет работу, и какие направления являются самыми популярными среди соискателей.

Падение количественных показателей с начала марта наблюдается практически во всех отраслях. Сильнее всего «просели» сфера общественного питания, работа в некоммерческих организациях и госслужба. Исключение составляют сельское хозяйство, где есть традиционный для весеннего периода сезонный пик, и сфера страхования, в которой увеличение количества резюме можно объяснить эффектом от захода в регионы федеральной страховой компании.