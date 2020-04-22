В ЗАГС молодые люди пришли в праздничной одежде и в масках, а в костюмы переоделись позже, специально для фотосессии, которая прошла на улицах Академгородка.

— Всех удивило, как вообще пришла такая идея в голову. Так как я работаю в лаборатории, понимаю, что такое комбинезоны. И у меня возникла идея. Решила разрисовать комбинезоны обычным маркером от руки. У нас будут нормальные красивые фотографии для памяти, чтобы поставить в рамочку. И будет нестандартная часть про то, в какое время это было. Решили так разнообразить свою жизнь, ведь гулять в общем-то нельзя, всё закрыто, — добавила Татьяна.