Пара из Новосибирска Евгений и Татьяна поженились в разгар пандемии коронавирусной инфекции во вторник, 21 апреля. Регистрация прошла в ЗАГСе Советского района.
— Мы подали заявление на 10 апреля. За несколько дней до этого нам позвонили и отменили регистрацию в связи с пандемией. А потом мы узнали, что в этот же день в этом же ЗАГСе знакомые расписались. Мы позвонили, уточнили. Нам сказали: «Если вы не боитесь пандемии и вам всё равно, то приходите». Но там условия были, что мы будем только вдвоём в ЗАГСе, без фотографа и в масках. От маски пошла идея дополнить этот образ до костюмов химзащиты, чтобы было что вспомнить и показать нашим детям, что в такой период мы женились, — рассказал Евгений.
В ЗАГС молодые люди пришли в праздничной одежде и в масках, а в костюмы переоделись позже, специально для фотосессии, которая прошла на улицах Академгородка.
— Всех удивило, как вообще пришла такая идея в голову. Так как я работаю в лаборатории, понимаю, что такое комбинезоны. И у меня возникла идея. Решила разрисовать комбинезоны обычным маркером от руки. У нас будут нормальные красивые фотографии для памяти, чтобы поставить в рамочку. И будет нестандартная часть про то, в какое время это было. Решили так разнообразить свою жизнь, ведь гулять в общем-то нельзя, всё закрыто, — добавила Татьяна.
После прогулки молодожёны не устраивали свадебных гуляний, а отпраздновали это событие дома в кругу семьи.
Ранее мы писали про пару новосибирцев, которые стали выкладывать смешные фотографии о том, как можно самоизолироваться дома.