В Новосибирске начали тестировать на антитела к коронавирусу

Вечером в среду, 22 апреля, губернатор Андрей Травников сообщил, что в лаборатории под Новосибирском уже начали тестировать на антитела к COVID-19.

— В Новосибирске в Кольцово уже проходит тестирование на антитела. Пока это, можно сказать, научное исследование. До практического применения, до практического результата ещё далеко по одной простой причине: пока нет ещё стопроцентного подтверждения, что человек, у которого сформировался этот иммунитет после первого заболевания, и даже есть те самые антитела, которые выявляются, он точно не заразится повторно. Есть такая версия, но, насколько я знаю, на сто процентов это учёными не доказано, — рассказал глава региона в прямом эфире «Вести. Новосибирск».