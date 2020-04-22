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В Новосибирске начали тестировать на антитела к коронавирусу

Пока процедуру проводят только в рамках научного исследования

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Пока тестирование проводится в рамках научного исследования

Пока тестирование проводится в рамках научного исследования

Вечером в среду, 22 апреля, губернатор Андрей Травников сообщил, что в лаборатории под Новосибирском уже начали тестировать на антитела к COVID-19.

— В Новосибирске в Кольцово уже проходит тестирование на антитела. Пока это, можно сказать, научное исследование. До практического применения, до практического результата ещё далеко по одной простой причине: пока нет ещё стопроцентного подтверждения, что человек, у которого сформировался этот иммунитет после первого заболевания, и даже есть те самые антитела, которые выявляются, он точно не заразится повторно. Есть такая версия, но, насколько я знаю, на сто процентов это учёными не доказано, — рассказал глава региона в прямом эфире «Вести. Новосибирск».

По его словам, сейчас нет большой целесообразности в стремлении протестировать на антитела.

Ранее Андрей Травников рассказал, как регион готовится в введению электронных пропусков.

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коронавирус в Новосибирске
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