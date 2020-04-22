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Всего в области зафиксирован 151 случай заражения COVID-19

Всего в области зафиксирован 151 случай заражения COVID-19

Вечером в среду, 22 апреля, оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели ещё три человека.

— В Новосибирской области зарегистрирован 151 случай заражения COVID-19. Из них еще три человека выписаны по выздоровлению. Таким образом, в регионе выздоровели 23 пациента с коронавирусом. Четыре человека скончались, — говорится в сообщении.

Под наблюдением медиков остаются 2098 человек, с 10416 наблюдение снято Также в регионе за сутки зафиксировано 1126 случаев гриппа и ОРВИ, 35 человек доставили в больницу.

В минувший понедельник Минздрав сообщил о смерти четвёртого пациента с коронавирусом в Новосибирской области. Ему было 38 лет.

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коронавирус в Новосибирске
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