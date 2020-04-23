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В самоизоляции вспомнили, что у вас есть телевизор? Расскажите нам!

В самоизоляции вспомнили, что у вас есть телевизор? Расскажите нам!

Самоизоляция кардинально поменяла наши с вами привычки — у кого-то нашлось наконец время для сериалов и онлайн-курсов, кто-то освоил скайп, чтобы общаться с родными, кто-то смахнул пыль с телевизора. А как у вас? Расскажите нам, это интересно. Опрос займет несколько минут, он полностью анонимный, мы не собираем никакие ваши данные и ни к чему вас не обязываем. Спасибо!

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самоизоляциякарантин
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