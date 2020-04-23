Самоизоляция кардинально поменяла наши с вами привычки — у кого-то нашлось наконец время для сериалов и онлайн-курсов, кто-то освоил скайп, чтобы общаться с родными, кто-то смахнул пыль с телевизора. А как у вас? Расскажите нам, это интересно. Опрос займет несколько минут, он полностью анонимный, мы не собираем никакие ваши данные и ни к чему вас не обязываем. Спасибо!
17 апреля 2020
Помогите бизнесу найти себя
Привет! Мы уже поняли, что меры, которые предлагают власти для спасения бизнеса, помогут примерно как подорожник при коронавирусе. Но если рухнет бизнес — рухнет всё. Мы сделали опрос, который позволит предпринимателям сориентироваться в потребностях горожан. Ответьте всего на несколько вопросов.