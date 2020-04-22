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В первую очередь, пропускной режим могут ввести для автомобилей

В первую очередь, пропускной режим могут ввести для автомобилей

В среду, 22 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что Новосибирская области готовит базу для внедрения электронных пропусков.

— У нас ситуация с заболеваемостью не такая, как в Москве. Хотя ещё раз повторяю, мы готовимся к разному развитию событий. И в том числе прорабатываем вопрос внедрения электронных пропусков. Пока мы не внедряем, потому что ситуация у нас достаточно спокойная. И это нам позволило, находя баланс между развитием экономики и обеспечением общественного здоровья. <…> В этой ситуации бездумно копировать опыт Москвы, внедрять жесткий пропускной режим, наверное, было бы неправильно. Но ещё раз повторяю, мы к этому готовимся. В том числе готовим и юридическую базу, и технологическую базу по внедрению электронных пропусков, — рассказал глава региона в прямом эфире «Вести. Новосибирск».

Он также уточнил, что, в первую очередь, их планируют использовать для контроля перемещения автомобилей по территории области.

В пресс-службе правительства корреспонденту НГС уточнили, что введение пропусков — это идея, которая прорабатывается на случай ухудшения обстановки.

Ранее губернатор отвечал, ужесточат ли режим самоизоляции после всплеска заболеваемости на выходных.

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коронавирус в Новосибирске
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