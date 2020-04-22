Он также уточнил, что, в первую очередь, их планируют использовать для контроля перемещения автомобилей по территории области.

В пресс-службе правительства корреспонденту НГС уточнили, что введение пропусков — это идея, которая прорабатывается на случай ухудшения обстановки.

Ранее губернатор отвечал, ужесточат ли режим самоизоляции после всплеска заболеваемости на выходных.