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Страна и мир Обзор

Пришло время дружить городами: подборка популярных страниц Instagram со всей России

Отчаянно рекомендуем подписаться, чтобы смотреть, как дела у соседей по стране

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Ситуация с распространением заразы по стране отличается от региона к региону. Как и борьба с этой инфекцией. В Нижнем Новгороде, например, вчера перемотали красно-белой лентой главную пешеходную улицу города — Покровку. Чтобы не гуляли. На вокзалах Перми поставили огромные — в человеческий рост! — градусники для бесконтактного измерения температуры. А жители Екатеринбурга объединились друг с другом, чтобы вместе с группой «Чайф» перепеть их хит про оранжевое настроение. Клип уральцы записали в поддержку врачей.

В Челябинске всем миром собирают деньги на еду 12 лошадям из местного конного клуба — из-за масштабного карантина они остались без средств к существованию. А в центре Красноярска милейшие суслики устроили драку за яблоко — эпичный бой случайно сняли на видео, которое стало вирусным.

Всё это мы обнаружили на Instagram-страницах крупнейших городов России. Их ведут наши коллеги по Сети городских порталов. Рекомендуем подписаться, чтобы быть в курсе новостей соседей по стране.

В качестве бонуса — ежедневные прямые эфиры с врачами, бизнесменами-оптимистами и нашими, застрявшими за рубежом. А еще — онлайн-зарядки по утрам и редакционные планерки в режиме реального времени. Подписывайтесь!

Красноярск

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