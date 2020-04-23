Останутся ли новосибирцы дома в самый жаркий день этого апреля: хроника коронавируса

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня, 23 апреля, мы запускаем новую онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.

Синоптики прогнозируют в этот четверг потепление до +29 градусов. Мы будем следить за тем, как горожане самоизолируются в таких условиях.

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