Останутся ли новосибирцы дома в самый жаркий день этого апреля: хроника коронавируса

После месяца (а то и больше) самоизоляции вы и ваш партнер уже не можете смотреть друг на друга? Или, наоборот, ваши чувства стали сильнее? О том, почему постоянная близость становится испытанием для отношений, расскажет сегодня в нашем прямом эфире Instagram сексолог Анна Малышева. Начало в 19:00.
Доброе утро! Сегодня я, Екатерина Евстафьева, буду вести для вас онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.
Вчера, 22 апреля, в Новосибирске начали закрывать скверы и парки, у служителя церкви обнаружили Covid-19, а власти начали готовить базу к введению электронных пропусков. Что ещё произошло в городе за день из-за пандемии – читайте в нашей подборке.