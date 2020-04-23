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Останутся ли новосибирцы дома в самый жаркий день этого апреля: хроника коронавируса

Следим за ситуацией с пандемией в режиме онлайн

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Днём может потеплеть до 29 градусов

Днём может потеплеть до 29 градусов

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня, 23 апреля, мы запускаем новую онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.

Синоптики прогнозируют в этот четверг потепление до +29 градусов. Мы будем следить за тем, как горожане самоизолируются в таких условиях.

Присылайте нам фото города, пробок и общественного транспорта через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Екатерина Евстафьева

После месяца (а то и больше) самоизоляции вы и ваш партнер уже не можете смотреть друг на друга? Или, наоборот, ваши чувства стали сильнее? О том, почему постоянная близость становится испытанием для отношений, расскажет сегодня в нашем прямом эфире Instagram сексолог Анна Малышева. Начало в 19:00.

Екатерина Евстафьева

Доброе утро! Сегодня я, Екатерина Евстафьева, буду вести для вас онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.

Вчера, 22 апреля, в Новосибирске начали закрывать скверы и парки, у служителя церкви обнаружили Covid-19, а власти начали готовить базу к введению электронных пропусков. Что ещё произошло в городе за день из-за пандемии – читайте в нашей подборке.

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коронавирус в Новосибирске
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