В Новосибирске объявили новый аукцион на волейбольный центр

НГС направил запросы в Управление капитального строительства и региональный Минстрой, чтобы выяснить, проведут ли ещё аукционы на строительство Регионального центра волейбола и на какой стадии строительство сейчас.



Ранее на строительство волейбольного центра объявляли 5 аукционов. Первый из них разместили на сайте Госзакупок 3 августа 2018 года, его цена составила 499 млн. рублей. По его результатам контракт заключили с компанией ПКФ «Агросервис». Следующие торги начались 26 августа того же года, их цена составила 499 млн. рублей, на них не подали ни одной заявки.

Потом аукцион на 499 млн. рублей разместили 23 октября 2019 года, но определение поставщика отменили. Ещё одну закупку на ту же сумму объявили в ноябре, контракт заключили с компанией ПКФ «Агросервис». Пятый аукцион на 499 млн. рублей разместили 8 ноября 2019 года, в нём так же победил «Агросервис».

Ранее НГС писал, что на закупку оборудования для волейбольного центра выделили 500 млн. рублей.



В конце февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил, что центр хотят ввести в эксплуатацию летом. Это нужно для того, чтобы команда начала готовиться к следующему сезону.

