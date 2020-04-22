В Ленинском районе Новосибирска минивэн зажало между двумя тягачами с полуприцепами на тёщином языке.
Авария заблокировала движение на этом участке дороги — затор образовался на улицах Троллейной, Хилокской, Толмачевской и Петухова.
ДТП произошло около пяти часов вечера. Около шести движение уже восстановили.
— Сам стоял в пробке на Троллейке. Сейчас их уже растащили, — сообщил корреспонденту НГС автомобилист Андрей Симонов в 17:57.
— Заявка поступила около 17:00, на месте работает оперативный экипаж ГИБДД. Пострадавших нет, оформляют как ДТП с материальным ущербом. Сейчас движение в оба направления налажено, — сообщила корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.
На прошлой неделе трехкилометровый затор образовался на Бердском шоссе — автомобили встали в пробку на въезде в Матвеевку.