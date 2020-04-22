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Минивэн оказался зажат между двумя тягачами

Минивэн оказался зажат между двумя тягачами

В Ленинском районе Новосибирска минивэн зажало между двумя тягачами с полуприцепами на тёщином языке.

Авария заблокировала движение на этом участке дороги — затор образовался на улицах Троллейной, Хилокской, Толмачевской и Петухова.

ДТП произошло около пяти часов вечера. Около шести движение уже восстановили.

— Сам стоял в пробке на Троллейке. Сейчас их уже растащили, — сообщил корреспонденту НГС автомобилист Андрей Симонов в 17:57.

Автомобили заблокировали движение в оба&nbsp;направления

Автомобили заблокировали движение в оба направления

— Заявка поступила около 17:00, на месте работает оперативный экипаж ГИБДД. Пострадавших нет, оформляют как ДТП с материальным ущербом. Сейчас движение в оба направления налажено, — сообщила корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

Авария произошла на тещином языке, автомобили стояли в пробке почти час

Авария произошла на тещином языке, автомобили стояли в пробке почти час

На прошлой неделе трехкилометровый затор образовался на Бердском шоссе — автомобили встали в пробку на въезде в Матвеевку.

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