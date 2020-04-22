Минздрав Новосибирской области рассказал о состоянии двухмесячной девочки, которая выпала с 8 этажа.

— Ей год и восемь месяцев. Веса ребенка не выдержала москитная сетка. Детская реанимационная бригада прибыла на место через 13 минут и экстренно доставила девочку в больницу. По дороге врачи неотложки проводили противошоковую терапию, — рассказали в ведомстве.

В больнице за жизнь ребёнка стали бороться огромное количество специалистов.



— В детской больнице скорой помощи ребенка сразу направили в операционную. Операция длилась три часа. Девочку спасала бригада хирургов, травматологов, челюстно-лицевых хирургов, реаниматологов-анестезиологов, трансфузиологов. У нее черепно-мозговая травма, множественные разрывы внутренних органов, переломы позвоночника, костей, травматический шок, — рассказали в региональном Минздраве.



Сейчас девочка находится в отделении реанимации на ИВЛ, а врачи продолжают бороться за ее жизнь. Следователи уже начали проверку инцидента.

