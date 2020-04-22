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Владимир Путин говорит с губернаторами о коронавирусе

Следим, как главы регионов отчитываются президенту о том, как они борются с COVID-19

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Владимир Путин сегодня вызывает на видеосовещание губернаторов, чтобы узнать, как в регионах проходит борьба с коронавирусом. На связи Свердловская и Воронежская области.

Мы следим за докладами президенту, самое важное ищите в нашей онлайн-трансляции.

Видео: «Россия 24»

Мария Захарова

Путин о кольцевой дороге: В планах министерства, как я понимаю, этого строительства нет? Звонит министру: Свяжитесь с ним, представьте предложения.

Мария Захарова

— Надеюсь, вы такими же темпами будете реализовывать коечный фонд, — Путин поблагодарил Куйвашева за доклад.

Мария Захарова

У Куйвашева есть две просьбы к Путину: включить ЖКХ в перечень пострадавших отраслей из-за коронавируса и выделить бюджету Свердловской области 1 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону. Деньги пойдут на помощь ресурсникам и авансы. Вторая просьба — увеличение поддержки дорожному строительству, дополнительно 2 млрд 124 млн рублей — на ускорение кольцевой дороги. И 124 млн на дороги Нижнего Тагила.

Мария Захарова

Перенесены сроки по уплате налога на имущество. Заработал механизм займов на уплату зарплаты — уже предоставлено 103 кредита на 146 млн рублей.

Мария Захарова

В Свердловской области рассматривается возможность введения пропускной системы. К майским праздникам все должны получить зарплату.

Мария Захарова

— Есть риски, связанные с прибыванием рейсов. На сегодня прибыли три рейса, все пассажиры в обсерваторе. Второй риск — приближение майских праздников. Но и здесь мы тоже готовимся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Все прибывающие отправлены в обсерваторы, их у нас достаточное количество: санатории, гостиницы, базы отдыха, — губернатор Куйвашев.

Мария Захарова

Куйвашев: на уровне региона установлены дополнительные выплаты врачам, они суммируются с федеральными. Весь персонал инфекционок и волонтеры (их больше 3000 человек) обеспечены бесплатным питанием.

Мария Захарова

108 врачей дополнительно командировано на борьбу с коронавирусом.

Мария Захарова

Больше 30 тонн грузов с гуманитарной помощью прибыло в регион. Ожидается еще два рейса — говорит Куйвашев.

Мария Захарова

Только Уральский приборостроительный завод выпустит 3000 аппаратов ИВЛ.

Мария Захарова

Дополнительно поступят 227 аппаратов ИВЛ к 28 апреля.

Мария Захарова

В Свердловской области до 28 апреля будет развернуто дополнительно 2897 коек. Сейчас есть 2187 коек.

Мария Захарова

По словам Куйвашева, вчера в Екатеринбурге нашли очаг распространения — в местной больнице заразились несколько десятков врачей и пациентов.

Мария Захарова

Перед Путиным выступает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, докладывает статистику по коронавирусу. В регионе 243 заражения, 60 выздоровевших. Два человека скончались.

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