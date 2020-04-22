Владимир Путин говорит с губернаторами о коронавирусе

Путин о кольцевой дороге: В планах министерства, как я понимаю, этого строительства нет? Звонит министру: Свяжитесь с ним, представьте предложения.
— Надеюсь, вы такими же темпами будете реализовывать коечный фонд, — Путин поблагодарил Куйвашева за доклад.
У Куйвашева есть две просьбы к Путину: включить ЖКХ в перечень пострадавших отраслей из-за коронавируса и выделить бюджету Свердловской области 1 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону. Деньги пойдут на помощь ресурсникам и авансы. Вторая просьба — увеличение поддержки дорожному строительству, дополнительно 2 млрд 124 млн рублей — на ускорение кольцевой дороги. И 124 млн на дороги Нижнего Тагила.
Перенесены сроки по уплате налога на имущество. Заработал механизм займов на уплату зарплаты — уже предоставлено 103 кредита на 146 млн рублей.
В Свердловской области рассматривается возможность введения пропускной системы. К майским праздникам все должны получить зарплату.
— Есть риски, связанные с прибыванием рейсов. На сегодня прибыли три рейса, все пассажиры в обсерваторе. Второй риск — приближение майских праздников. Но и здесь мы тоже готовимся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Все прибывающие отправлены в обсерваторы, их у нас достаточное количество: санатории, гостиницы, базы отдыха, — губернатор Куйвашев.
Куйвашев: на уровне региона установлены дополнительные выплаты врачам, они суммируются с федеральными. Весь персонал инфекционок и волонтеры (их больше 3000 человек) обеспечены бесплатным питанием.
108 врачей дополнительно командировано на борьбу с коронавирусом.
Больше 30 тонн грузов с гуманитарной помощью прибыло в регион. Ожидается еще два рейса — говорит Куйвашев.
Только Уральский приборостроительный завод выпустит 3000 аппаратов ИВЛ.
Дополнительно поступят 227 аппаратов ИВЛ к 28 апреля.
В Свердловской области до 28 апреля будет развернуто дополнительно 2897 коек. Сейчас есть 2187 коек.
По словам Куйвашева, вчера в Екатеринбурге нашли очаг распространения — в местной больнице заразились несколько десятков врачей и пациентов.
Перед Путиным выступает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, докладывает статистику по коронавирусу. В регионе 243 заражения, 60 выздоровевших. Два человека скончались.