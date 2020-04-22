Владимир Путин говорит с губернаторами о коронавирусе

Владимир Путин сегодня вызывает на видеосовещание губернаторов, чтобы узнать, как в регионах проходит борьба с коронавирусом. На связи Свердловская и Воронежская области.

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